Servizio civile universale con CSV Insubria, 43 posti disponibili in provincia

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale ha pubblicato, il 22 dicembre, il bando 2023 per la selezione di 52.3236 giovani su tutto il territorio nazionale a svolgere il Servizio Civile: le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 15 febbraio 2024 (link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023/)

Con il servizio civile i giovani tra i 18 e i 28 anni possono effettuare un servizio di 25 ore la settimana della durata di 12 mesi presso gli enti di Terzo Settore o Enti pubblici e svolgere attività di rilevanza sociale. Per questa attività prestata alla collettività si riceve un corrispettivo di 507 euro mensili.

CSV Insubria è capofila del programma “Giovani protagonisti del Terzo Settore in Lombardia“ e mette a disposizione in Regione Lombardia 101 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni in cari ambiti di intervento che vanno dalla cultura all’educazione, dalla marginalità ai servizi socio-assistenziali, dallo sport al supporto educativo rivolto ai minori più fragili.

Nello specifico sono 43 posti in provincia di Varese, 26 a Varese città e zone limitrofe, 13 posti tra Busto e Gallarate e 4 posti a Saronno. Vi sono poi una ventina di posizioni aperte anche in provincia di Como (Comocittà, ma anche Albate, Uggiate Trevano, Brunate). Da quest’anno si sono attivate poi collaborazioni specifiche con enti che lavorano su Milano e vi sono altri 9 posti a Milano città. Qui tutte le info aggiornate: www.serviziocivileinsubria.it

Ciò che accomuna l’esperienza di Servizio Civile con CSV INSUBRIA è che quasi la totalità degli enti di accoglienza sono Enti di Terzo Settore. Crediamo fortemente che il Terzo Settore possa costituire una traiettoria di coinvolgimento più ampio delle giovani generazioni nella vita delle proprie comunità e aiutare i giovani a vivere una esperienza formativa di cittadinanza e di inserimento nei contesti organizzativi, utili anche come esperienza preparatoria al mondo del lavoro.

“In realtà nei nostri territori non è il lavoro che manca – sottolinea Morena Tevisio – responsabile dell’Ufficio di Servizio Civile di CSV INSUBRIA – Vi sono molte opportunità per i giovani, certo, non sempre corrispondenti alle loro aspettative, così come numerose sono le opportunità di studio e formazione. La prospettiva di dedicare un anno della propria vita al servizio civile non è dunque un surrogato di impiego e non deve diventarlo. Può essere la risposta invece ad un altro bisogno: quello di radicarsi nella propria comunità, conoscere persone, imparare facendo, entrare in contatto con un settore – il Terzo Settore appunto – ancora capace di inclusione e generatore di coesione sociale».

Un contesto specifico quello degli enti di terzo settore, che si affaccia ad una nuova stagione e in cui è di vitale importanza inserire energie nuove che possano contribuire – sia come futuri volontari e/o lavoratori ad affrontare la sfida del nascente Terzo Settore italiano. Ricordiamo che il Terzo Settore è un settore in cui l’occupazione è in crescita e coinvolge su base nazionale più di 850.00 dipendenti e ben 4,5 milioni di volontari. Lavorare nel terzo settore, inoltre, incontra quel modo speciale dei giovani di immaginare forme di futuro in cui si costruisca un mondo più giusto, più equo e più verde

Le associazioni ed enti di terzo settore coinvolte in qualità di enti di accoglienza:

Centro Servizi per il volontariato dell’Insubria – CSV INSUBRIA (Varese – Paribelli) Centro Socio Educativo La Finestra (Malnate), Associazione sportiva dilettantistica per disabili POL.HA (Varese), Casa della Carità – Pane di Sant’Antonio onlus (Varese La Brunella), Banco di solidarietà alimentare – Nonsolopane (Varese), Associazione volontaria assistenza invalidi e disabili. – Avid (sportelli di Castiglione Olona, Gallarate, Cairate, Olgiate Olona e Tradate), Circolo Gagarin – 26×1 (Busto Arsizio), Impresa sociale Karakorum srl Impresa sociale – Spazio Yak (Varese Bustecche), Associazione Altrementi – progetto RU.GHE (Gavirate – Chiostro di Voltorre), Museo del Volo Volandia (Somma Lombardo – Aeroporto Malpensa), Civica Galleria d’Arte Moderna – Ma.ga (Gallarate), Progetto Zattera Teatro (Varese), L’Approdo del Parco Medio Olona Calipolis – Associazione Calimali Fagnano Olona), Museo della ceramica Gianetti (Saronno), La Dislocanda Un ristorante sociale (Castiglione Olona)

Gli incontri sul territorio

Sono in programma, sul territorio, numerosi incontri di approfondimento sul percorso di Servizio civile universale durante i quali vengono fornite informazioni utili per candidarsi ed possibile ascoltare testimonianze e racconti dalla viva voce di chi ha lo ha scelto.

Questo il calendario (in aggiornamento al link https://www.serviziocivileinsubria.it/incontri-sul-territorio/)

15 gennaio ore 18:00 Vedano Olona (VA) – Sala Consiliare piazza San Rocco, 9 – Incontro di presentazione bando e progetti

17 gennaio ore 17:00 Busto Arsizio (VA) – Circolo Gagarin via Galvani 2bis – Incontro presentazione bando e progetti

6 febbraio ore 16:30 Varese – CSV Insubria, via Brambilla,15 – Incontro presentazione bando e progetti