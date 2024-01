UYBA da applausi: spazzata via Roma in tre set

Con una prova casalinga di grande carattere, la UYBA Volley Busto Arsizio travolge con un secco 3-0 (25-23, 25-16, 25-23) la Aeroitalia Roma Volley di coach Cuccarini, guadagnando tre punti preziosissimi per la classifica. Con cui, tra l’altro, le Farfalle arrivano nella scia delle capitoline tenendo a distanza sempre più ampia la zona retrocessione. Con questi 3 punti infatti, Lualdi e compagne si assestano al decimo posto e soprattutto si allontanano sempre più dalle ultime posizioni, ormai un ricordo della breve e indigesta “era Velasco”.

Le biancorosse sono scese in campo con determinazione e hanno preso in mano subito le redini della partita. Top scorer per le biancorosse, Martina Bracchi con 17 punti, seguita dalla capitana, Giuditta Lualdi, MVP della partita con 13 punti. Ottima prova anche dell’altra centrale, Benedetta Sartori, autrice di 5 dei 9 muri punto bustocchi. (Foto UYBA Volley Busto Arsizio)

Il prossimo impegno per le Farfalle arriverà domenica prossima, 21 gennaio, nel Derby del Ticino contro la Igor Gorgonzola Novara. Gara molto difficile sulla carta, ma chissà che la squadra di pallavolo non prenda esempio dalla Pro Patria che ha appena impallinato i Lancieri del calcio.

La partita

Coach Cichello schiera il sestettoo composto dalle regista Boldini in diagonale con Carletti; Lualdi e Sartori al centro, Piva e Bracchi in attacco, Zannoni libero.

Primo set – Parte subito bene la UBA che si porta sul 7-4 approfittando anche di un doppio errore di Roma in battuta. Le due formazioni combattono e accendono la sfida alla e-work Arena. Le capitoline recuperano terreno e trovano il 13 pari. Il set procede punto a punto ed entrambe le squadre sono intenzionate a non lasciare nulla di intentato fino all’ultimo punto (20-20). Il murone di Frosini vale il 22-20; le farfalle aprono le ali e Bracchi mette a terra il 24-22. L’accompagnata di Boldini regala un punto alle lupe ma Bracchi schiaccia il 25-23 che chiude il parziale.

Secondo set – Lualdi e compagne scendono in campo determinate e volano sul 10-3. Dall’altra parte della rete Bici e Rivero provano a risollevare le sorti delle capitoline ma la UYBA è ormai lontana (14-7). Sul 24-16 coach Cichello mette in campo Valkova su Carletti e Fields su Boldini. L’errore in ricezione di Rivero chiude il conto sul 25-16.

Terzo set – La UYBA ha in mano le redini del gioco e detta il ritmo su una Roma che non riesce a reagire (16-10). Le lupe però non si arrendono e sono brave ad approfittare di tutte le occasioni e anche di qualche errorino di troppo delle biancorosse per recuperare terreno (20-18). Un finale set al cardiopalma con Melli che porta le giallorosse sul 22 pari. Per fortuna però le padrone di casa hanno quella marcia in più e l’attacco di Piva ipoteca la vittoria (25-23).