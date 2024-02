Tutto pronto per il festival di Chora Media, ecco il programma

Chora Media, la più famosa podcast company italiana, presenta il suo primo evento dedicato al mondo dell’audio: il festival dell’ascolto, della voce, delle storie. Sarà un momento imperdibile per riunire gli appassionati di podcast, divertirsi, approfondire e celebrare insieme la cultura dell’audio.

Patrocinato dal Comune di Milano, il Festival si terrà dal 16 al 18 febbraio 2024 a Milano presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi – Via Conservatorio, 12 – che per la prima volta si apre ad un evento dedicato all’ascolto ma non solo musicale. Saranno sul palco delle sale Verdi e Puccini le voci più amate di Chora Media e della scena podcast italiana e internazionale.

Mario Calabresi, CEO di Chora Media, “Abbiamo pensato a questo festival per celebrare il mondo delle storie e dell’audio e non potevamo non coinvolgere tutte le voci, non solo legate a Chora, che sono diventate care a chi in questi anni si è innamorato dei podcast. Sarà una festa dell’ascolto e l’occasione per immergersi in un nuovo modo di narrare.”.

Le tre giornate del festival vivranno di incontri con alcuni dei podcaster più amati, tra cui Cecilia Sala, Alessandro Barbero, Pablo Trincia con il suo nuovo podcast Sangue Loro, Luca Bizzarri, Sara Poma, Francesco Costa, Francesca Mannocchi, Marco Damilano, Silvia Boccardi e Francesco Oggiano, oltre a nomi della scena internazionale come Kaitlin Prest e Josephine Karianjahi. Saranno inoltre presenti ospiti come Alessandro Borghi, Paolo Maldini, Vera Gheno, Paolo Giordano, Andrée Ruth Shammah, Franco Arminio ed Enrico Brizzi. Un omaggio a Morgana, lo storico podcast di Michela Murgia, insieme a Storie Libere.

E ancora, racconti, dibattiti, laboratori creativi per i più piccoli, passeggiate sonore ai Giardini Montanelli, eventi interattivi e spettacoli che animeranno più spazi contemporaneamente per un weekend all’insegna del podcast che in questi anni in Italia, da fenomeno in vertiginosa crescita, è diventato un media cui si affidano oltre 4,5 milioni di persone tutti i giorni per informazione, svago e apprendimento.

Tanti sono anche i sostenitori di CHORA VOLUME 1, a partire da Intesa Sanpaolo, main sponsor del festival. La partnership fra Intesa Sanpaolo e Chora ha all’attivo diverse serie podcast: “L’ebreo onorario”, che racconta l’impegno del banchiere Raffaele Mattioli durante gli anni delle persecuzioni razziali; “Spaziale”, il viaggio di Samantha Cristoforetti verso la stazione spaziale internazionale; “Ricercati” che racconta le storie di ricercatori italiani nel mondo; “Signorine” dedicato alla storia delle tappe del lavoro femminile in Italia, raccontata da Serena Dandini; e le ultime produzioni di “Chiedilo a Barbero” e “Voce ai libri”.

Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo, “Come Intesa Sanpaolo non potevamo mancare a un appuntamento così importante per il mondo dei podcast, nel quale crediamo molto e da diverso tempo. Nel 2020 abbiamo infatti avviato una nostra piattaforma di podcasting, Intesa Sanpaolo On Air, proprio con l’obiettivo di andare incontro alle nuove abitudini delle persone e così da coinvolgere e affascinare tutti i pubblici. I 15 milioni di ascolti avuti nel 2023, 55% da under 35, sono la conferma che questa è la strada da percorrere”.

Presenti in palinsesto anche eventi promossi da partner quali Dils, MAIRE, Mini e Edison.

Chora Volume 1 è realizzato anche grazie al supporto di Amazon Music, Mubi, Nestlé e dei media partner Meta, Sky TG24 e Spotify.

IKEA Italia curerà l’allestimento dei palchi di Sala Verdi e di Sala Puccini con i suoi prodotti di design democratico. Al termine delle tre giornate, i mobili IKEA verranno messi in vendita all’Angolo della Circolarità del negozio di Milano-Corsico, “un modo per dare una seconda vita, offrendoli a prezzi più accessibili”.

L’invito è esteso a tutte le persone appassionate di podcast, curiosi e amanti della cultura: è possibile prenotare gratuitamente i biglietti tramite il sito o l’app DICE fino ad esaurimento posti.

Ulteriori dettagli sono disponibili su volumeuno.choramedia.com.

IL PROGRAMMA

venerdì – 16 febbraio 2024

SALA VERDI

18.00 – 18.30 INAUGURAZIONE

con Mario Calabresi, Guido Maria Brera e Barbara Salabè.

18.30 – 19.30 IN VIAGGIO CON STORIES

con Cecilia Sala e Mario Calabresi.

20.30 – 21.15 DICONO DI TE – L’INTERVISTA DI MALCOM PAGANI

con Alessandro Borghi e Malcom Pagani.

21.30 – 22.30 NON HANNO UN AMICO – LIVE

con Luca Bizzarri.

23.00 – 24.00 SESSO, BUGIE E PLAYLIST

con Valeria Montebello e Marco Villa.

sabato – 17 febbraio 2024

SALA PUCCINI

10.00 – 10.45 COME CAMBIA IL PIANETA: PENSIERI, PAROLE E SUONI SUL PRESENTE E FUTURO DELLA TERRA

con Federico Taddia, David Monacchi, Elisa Palazzi e Alice Franchi.

Powered by Maire

11.30 – 12.15 PER ESEMPIO, LA GUERRA

con Francesca Mannocchi, Sabrina Tinelli e Francesco Zaffarano.

Powered by Edison

12.30 – 13.15 CINQUE LIBRI PER SALVARE IL MONDO

con Paolo Giordano e Silvia Nucini.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo

14.30 – 15.15 COME LE STORIE DIVENTANO RACCONTI

con Alessandro Borghi, Chiara Messineo, Stefano Bises e Barbara Salabè.

15.30 – 16.30 DUE VOLTE CHE SONO MORTO – DAL VIVO

con Paolo Nori.

17.00 – 17.45 SCELTE CON CURA – UN DIALOGO SULLE PAROLE DEL LINGUAGGIO INCLUSIVO

con Vera Gheno e Paolo Bovio.

Powered by Mediobanca

18.00 – 18.45 ESSERE MILANESI

con Paolo Maldini, Vincenzo Latronico, Andrée Ruth Shammah e Giuseppe De Bellis.

Powered by Dils

19.30 – 20.30 MORGANA REVOLUTION

con Loredana Lipperini, Rossana De Michele, Diego Passoni e Mario Calabresi.

FOYER ALTO

10.30 – 11.45 PER FARE UN PODCAST

Laboratorio per ragazzə 8 – 12 anni

A cura di Francesca Berardi, Sabrina Tinelli e

Luca Micheli.

16.00 – 17.15 PER FARE UN PODCAST

Laboratorio per ragazzə 8 – 12 anni

A cura di Francesca Berardi, Sabrina Tinelli e

Luca Micheli.

SALA CORO

12.30 – 13.30 LAVORARE CON IL SUONO TRA TECNOLOGIE IMMERSIVE E CREATIVITÀ

con Luca Micheli, Mirko Perri, Simone Bertolotti e il Maestro Fabio Venturi.

16.00 – 17.00 IL CUGINO DI CARLO MAGNO – Stand up comedy

con John Modupe.

18.30 – 19.30 THE POWER OF SOUND: A LIGHT AND A LOVE LETTER

con Kaitlin Prest.

SALA VERDI

21.00 – 21.50 PABLO TRINCIA PRESENTA “SANGUE LORO – IL RAGAZZO MANDATO A UCCIDERE”

. con Pablo Trincia.

Powered by Sky TG24

22.30 – 23.30 DELLA GENTILEZZA E DELLA POESIA

con Franco Arminio e Mario Calabresi

domenica – 18 febbraio 2024

SALA PUCCINI

9.00 – 9.45 FUORI DALLA BOLLA – RASSEGNA STAMPA DI QUELLO CHE NON C’È SULLA NOSTRA STAMPA

con Francesca Milano, Simone Pieranni e Silvia Boccardi.

10.00 – 10.45 NON È VERO MA QUASI

con Luca Sofri e Mario Calabresi.

11.30 – 12.15 DOVE VA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

con Guido Maria Brera, Marco Bardazzi e Chiara Albanese.

12.30 – 13.15 IL RACCONTO DELLA POLITICA

con Marco Damilano e Francesco Oggiano.

14.00 – 14.45 LA PRIMA PERSONA NEI PODCAST

con Sara Poma, Jonathan Zenti, Sabrina Efionayi e

Andrea De Cesco.

15.00 – 15.45 BOUQUET OF MADNESS

con Bouquet of Madness.

16.00 – 16.45 HOW AFRICAN STORYTELLING CULTURE ELECTRIFIES PODCASTING

con Josephine Karianjahi e Andrea De Cesco.

GIARDINI MONTANELLI

10.00 – 11.00 UNA PASSEGGIATA SONORA AL PARCO CON SARA POMA E… SVARIATI CANI!

con Sara Poma.

FOYER ALTO

11.00 – 12.15 PER FARE UN PODCAST

Laboratorio per ragazzə 8 – 12 anni

A cura di Francesca Berardi, Sabrina Tinelli e

Luca Micheli.

15.00 – 16.00 IL TORTELLANTE: STORIA DI UNA RIVOLUZIONE TRANQUILLA

con Enrico Brizzi, Erika Coppelli e Francesca Milano.

Powered by MINI

SALA CORO

11.00 – 12.00 TROUBLES IRLANDESI – STORIE DI CONFLITTO E RICONCILIAZIONE

. con Samuele Sciarrillo, Michael Phillips e Andrea De Cesco.

Accompagnamento musicale DUENDE.

14.30 – 16.00 IL SILENZIO FA RUMORE. IL SOUND DESIGN NEI PODCAST DI CHORA

con Luca Micheli e Guido Bertolotti.

SALA VERDI

15.00 – 16.00 L’anno cruciale di Stati Uniti e Cina

con Francesco Costa e Simone Pieranni.

16.15 – 17.15 COME SUONA UNA FOTOGRAFIA

con Mario Calabresi.

18.30 – 19.30 CHIEDILO A BARBERO

con Alessandro Barbero e Davide Savelli.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo.