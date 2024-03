A Gorla Minore nuove case e 100 posti auto per le aree sportive

Il consiglio comunale di Gorla Minore nella seduta del 15 marzo 2024 ha approvato il piano attuativo “A.T.C5” un nuovo intervento di lottizzazione di iniziativa privata previsto su un’area posta a Nord del territorio, nelle vicinanze del centro sportivo comunale di via Deledda.

La società proponente ha presentato un progetto in variante alle previsioni del PGT (Piano di Governo del Territorio), in termini principalmente di riduzione volumetrica. Ha infatti richiesto di aumentare la superficie utile (da 3447 mq a 4229,53 mq) e di ridurre la volumetria edificabile (da mc 3447 a 3000 mc).

Il piano è stato approvato dal consiglio comunale all’unanimità: tutti hanno infatti riconosciuto il soddisfacimento della finalità pubblica dell’intervento. Il progetto prevede infatti, a fronte del diritto concesso ai proprietari di edificare la lottizzazione residenziale (pari a 3000 mc e costituita da residenze mono/bifamiliari di 2/3 piani), la realizzazione di un ampio parcheggio di 86 posti auto su un’area di 2.167,75 mq, nelle immediate vicinanze e a completo servizio delle strutture sportive limitrofe (palazzetto dello sport, piscina comunale, campo di calcio), oltre agli ulteriori 25 posti auto da realizzarsi di fronte alla via Deledda sempre ad uso pubblico e a servizio anche delle residenze.

A carico della società che fa la lottizzazione (a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione di € 175.980) saranno dunque la progettazione e la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, vale a dire parcheggi, aiuole, piantumazioni e arredo urbano, da ultimare entro 18 mesi dall’ottenimento dei titoli edilizi autorizzativi, con successiva cessione, ad opere ultimate e collaudate, all’Ente comunale.

Oltre all’infrastruttura pubblica secondo l’amministrazione si interviene con «la riqualificazione del territorio», utilizzando «un’area attualmente priva di carattere urbanistico, occupata da sterpaglie e alberature non di pregio», che sarà in parte asfaltatata ma in parte anche arricchita da «piantumazioni ad alto fusto» e aiuole.

«Il PGT è la costituzione materiale del paese stesso, perché è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione determina la gestione del territorio comunale e chi è chiamato ad amministrare ha il dovere di esaminare e risolvere le esigenze emergenti sul territorio» dice il vicesindaco e assessore all’Urbanistica-Ambiente e Territorio Arch. Beatrice Bova.

«Ed io sono davvero fiera e soddisfatta di aver potuto contribuire, in qualità di assessore all’urbanistica dell’ultimo ventennio di amministrazione gorlese (durante la quale abbiamo approvato ben due PGT, il primo nel 2007, e il secondo nel 2014), alla caratterizzazione e alla definizione dell’inquadramento urbanistico attuale del nostro territorio».

«Il disegno futuro dell’urbanistica gorlese sarà nelle mani dei nuovi amministratori, vista la vicina scadenza elettorale ed essendo la sottoscritta “fuori dai giochi” (oserei dire, ob torto collo), come già reso noto mesi fa. Spero che gli addetti ai lavori (in particolar modo i nuovi amministratori) pongano molta attenzione nel precisare il futuro progetto del territorio gorlese, tenendo conto dell’eredità lasciata, e quindi della conformazione salvaguardata nei decenni che ha ben distinto le aree urbanizzate da quelle del paesaggio agricolo-boschivo-vallivo, affinchè si possa garantire anche in futuro un’ equilibrata condizione ambientale ed una migliore vivibilità e sostenibilità dei nostri territori».