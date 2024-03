A Venegono Inferiore Mattia Premazzi corre per il terzo mandato con la civica “Venegono che vorrei”

Ufficializzata a Venegono Inferiore la ricandidatura di Mattia Premazzi che alla guida della lista civica “Venegono che vorrei” correrà dunque per il terzo mandato.

Eletto sindaco la prima volta nella primavera del 2014 con il 61,63% dei voti e riconfermato nel 2019 con il 70,39%, Premazzi dopo il decreto legge che consente il terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni da 5mila a 15mila abitanti si è confrontato con il suo gruppo e due giorni fa è arrivata la decisione di affrontare con lui anche questo appuntamento con le urne.

Imprenditore nell’ambito immobiliare, 48 anni, Premazzi è anche consigliere provinciale eletto nella lista di Eu-Polis, Territori Economia in Comune, un’associazione politico-culturale nata in provincia di Varese.

«L’esperienza di Venegono che vorrei è quella di una autentica lista civica – dice Premazzi – dove contano le persone e non i partiti, dove al centro c’è il progetto amministrativo e non la politica. Un progetto aperto a tutte le persone che hanno a cuore l’interesse del paese e della sua comunità».

Forte la componente civica, con persone impegnate in diversi ambiti della realtà venegonese, ed estremamente variegato l’orientamento politico dei suoi candidati, con persone del centro sinistra e del centro destra. Unica realtà che non aderisce al progetto è la Lega che presumibilmente anche quest’anno correrà da sola come nella precedente tornata elettorale quando candidò Giorgio Zaupa alla carica di sindaco.