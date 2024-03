A Vergiate si è assisa la nobiltà delle bocce

Venerdì sera 22 marzo a Vergiate ha preso posto alla tavola del terzo trofeo Elisa Materazzi e Giuseppe Zarini la nobiltà delle bocce, quasi fossimo nella reggia di Camelot alla corte di re Artu’ e dei suoi cavalieri della Tavola Rotonda, considerato che i quattro semifinalisti rispondevano agli eclatanti nomi di Walter Barilani, Massimiliano Chiappella, Omar Martinoli e Roberto Signorini, in rigoroso ordine alfabetico.

Lo spettacolo che i magnifici quattro sarebbero stati in grado di offrire, dinanzi a un pubblico sbalorditivo per l’elevata numerosità, si è puntualmente verificato. Barilani e Signorini si confrontano al ritmo di perle infilate con maestria in un girocollo sempre più prezioso: come far fuggire dalle immagini incise negli occhi i

ripetuti accosti millimetrici di Roberto e le successive spietate bocciate di volo di Walter in un crescendo di perfezione inarrestabile?

Prevale alfine Walter per 12-6, ma Roberto non cede fino all’ultimo, perde solo per minuscoli dettagli che nello sport di alto livello sovente sono determinanti. All’estremo di destra dell’ammaliante impianto di Vergiate si scontrano gli altri due nobili: il mitico Chiappella e l’emergente Martinoli. Anche qui si possono sprecare gli aggettivi elogiativi: da Omar una sconcertante precisione nel tiro, con percentuali stratosferiche, da Massimiliano una scoraggiante costanza nell’accosto – era evidente che, con la consueta scrupolosità nella cura di ogni particolare, non aveva dimenticato in soffitta il magnete personalizzato in grado di calamitare sistematicamente le sue bocce accanto al pallino – unita ad alcune bocciate eseguite con sagacia, in modo tale che, inevitabilmente, il boccino fila, a fondo tavola, vicino alla sua boccia.

Morale: un testa a testa entusiasmante con volata finale di Massimiliano che prevale di un’incollatura per 12-10. La finale che molti prevedono tirata allo spasimo non ha invece storia: Walter sembra pago di aver battuto Signorini, oppure non vuole infierire contro gli alfieri di Possaccio, difficile pronunciarsi in merito. Massimilano scappa via 2-0, 3-0, 4-0, 7-0, 10-0, il punto della bandiera di Walter, poi il sipario cala sulla scena e si celebri con squilli di chiarine e si premi il corifeo che ancora una volta ha posto il suo sigillo alla tavola dei nobili.

Per il campionato di serie A è partito il girone di ritorno con l’inversione dei campi rispetto all’ultima di andata. Inversione dei campi e, in gran parte, inversione dei risultati, eccetto Flaminio, che ha fatto sue entrambe le contese, e Possaccio che ha solo impattato con Giorgione3villese. Fa scalpore la netta sconfitta di Vigasio alla quale è stato restituito il medesimo perentorio 7-1 inferto all’andata: nulla di drammatico per la capolista che guida ancora con un margine rassicurante. Continua a rimanere sul fondo Possaccio, che non riesce ancora a scrollarsi di dosso il balbettio degli ultimi tempi: il pareggio con Treviso non è da buttare, ma per uscire dalle sabbie mobili del penultimo posto occorre riprendere a vincere, soprattutto in

trasferta.

PILLOLE DI BOCCE

23 marzo – Campionato Italiano a squadre – decima giornata

Mister Energy (SA) – Flaminio (Roma) 3-5

Santa Chiara (NA) – Caccialanza (MI) 2-6

Kennedy (NA) – Mosciano (TE) 5-3

Sant’Angelo Montegrillo (PG) – Vigasio (VR) 7-1

Possaccio VCO) – Giorgione3Villese (TV) 4-4

CLASSIFICA

VIGASIO (VR) 24 – GIORGIONE3VILLESE (TV) 19 – SANT’ANGELO MONTEGRILLO (PG) 17 – CACCIALANZA (MI) 16 – FLAMINIO (Roma) 15 – SANTA CHIARA (NA) 14 – MOSCIANO (TE) 12 – KENNEDY (NA) 11 – POSSACCIO (VCO) 8 – MISTER ENERGY (SA) 6.

23 marzo – campionato promozione 2°a categoria, girone 1 – terza giornata

Casciago (VA) – Possaccio (VCO) 5-3

Renese (VA) – Monvallese (VA) 6-2

Riposa Baraggese (NO)

CLASSIFICA

Renese 7 – Monvallese 6 – Casciago* 3 – Baraggese*1- Possaccio * 0

*una partita in meno

23 marzo – campionato promozione 3°a categoria, girone 1 – terza giornata

Ternatese – Bederese 5-3

Bottinelli Vergiatese – Valle Olona Stella 4-4

Malnatese – Stella si disputa il 25 marzo

CLASSIFICA

Malnatese*, Ternatese* 4 – Bederese, Bottinelli Vergiatese 3 – Valle Olona* 2 – Stella* 1

*una partita in meno

22 marzo – Bottinelli Vergiatese – finale individuale serale ABCD

1) Chiappella Massimiliano – Possaccio (VCO)

2) Barilani Walter – Cuviese (VA)

3) Martinoli Omar – F.lli d’Italia (VA)

4) Signorini Roberto – Possaccio (VCO)

Direttore di gara Paglia

25 marzo – Monvallese – inizio regionale serale coppia imposta