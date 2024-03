Da Varese al Nepal, in cammino per solidarietà con Ngima Sherpa

Ngima Sherpa sta preparando un nuovo viaggio verso il Nepal. Lo abbiamo seguito e abbiamo raccontato la sua ultima avventura dello scorso anno, quando portò diversi escursionisti, alcuni dei quali varesini o varesotti, ad un passo dalle cime più alte del mondo (QUI la serie di articoli intitolati “Diario nepalese”).

Ngima ha 56 anni, è nepalese e abita da quasi 20 anni a Varese con la sua famiglia, la moglie e quattro figli. È il presidente di “Okhaldhunga Nine Hill Association”, oltre a gestire l’agenzia “Unlimited Sherpa Expeditions”. Da pochi mesi è anche presidente dell’associazione “Nepal nel cuore ODV”.

Organizza, insieme alla sua associazione che ha sede in Nepal, viaggi di vario tipo: ogni anno pianifica due escursioni che avvicinano i turisti alla realtà in cui è nato; una è mirata principalmente a raggiungere le vette più famose del mondo (Everest, Makalu, Lotze, Nuptze); un’altra, invece, è un’esperienza di trekking solidale, che avvicina viaggiatori al mondo dell’Oriente partendo dalla visita alle magnifiche architetture buddiste (templi, monasteri, mane, stupa) fino ad arrivare a conoscere quello che attraverso la sua associazione locale (e tanti amici nel mondo) hanno potuto realizzare insieme.

Attraverso la possibilità di “camminare insieme” giorno per giorno, il gruppo di camminatori solidali attraverserà villaggi e luoghi dove pochi escursionisti hanno avuto la possibilità di arrivare, cogliendo un’occasione significativa ed importante. Attraverso l’aiuto e la beneficenza di tanti singoli amici e associazioni Ngima e i suoi collaboratori sono riusciti a fare tanto: quattro scuole, un orfanotrofio, le adozioni a distanza, un serbatoio interrato di acqua potabile, un forno crematorio, due cliniche, un ambulatorio per l’igiene e la sanificazione per le donne, una sala parto, i pannelli solari, un camino, una stufa, due ponti, una radio e tanto altro.

Quest’anno il gruppo che si sta preparando è ancora più ampio: 10 persone che, attraverso il passaparola, l’assaporare una cena nepalese, partecipare ad un evento di campane tibetane, si sono affidate a Ngima e al suo staff di “Nine Hills” per percorrere tutti uniti questo viaggio: «Partiremo il 14 aprile e ritorneremo l’1 maggio. Il gruppo è formato da cinque persone della provincia di Varese (uno è il presidente di “School for a better future” che verrà anche per conoscere l’avanzamento della scuola di Chhermading per cui stanno contribuendo alla raccolta fondi), due persone di Milano (una è nativa del Varesotto ed entrambe lavorano nell’ambito del teatro e della fotografia, con l’idea anche di pensare ad una raccolta di fotografie e di brevi interviste che possano dare seguito ipoteticamente ad un docufilm/cortometraggio), una di Como ed un paio nativi in altre nazioni europee (mi sembra Svizzera e Polonia), ma che abitano da tempo nel Varesotto – spiega Ngima -. Che cosa faremo? Oltre a conoscere Kathmandu e dintorni, ci sposteremo a 12 ore di jeep dalla capitale e inizieremo il nostro trekking per visitare tante scuole (a Bakhare, a Nalidanda, a Chhermading, a Dikhure), la clinica Dali Sherpa a Damar (il mio paese natale), un orfanotrofio, la radio Okhaldhunga, i forni crematori, i ponti che collegano i villaggi: un tuffo tra tanti volti di bambini, molte costruzioni, varie ospitalità con le famiglie locali; un’esperienza che apre il cuore, anzi dilata spirito e pensieri dall’Italia fino al tetto del mondo».

«Ogni volta è un’occasione nuova per me e per il mio popolo: tutti i partecipanti sanno che questo viaggio si basa molto sul piacere di immergersi nei paesaggi naturalistici a lato della conoscenza e l’approfondimento della cultura locale (come si vive, che tipo di tradizioni hanno gli Sherpa, quali cibi-canti-danze-oggetti tipici) – prosegue Ngima Sherpa -; si tocca con mano quello che siamo riusciti a costruire/realizzare attraverso la mia associazione sul posto: per me, è sicuramente l’opportunità di incrementare la rispettabilità e la forza del mio popolo, così come sostenere e beneficiare della gioia dei bambini che sono la nostra bellezza. Da alcuni mesi ci sono due motivi in più che per me sono fonte di gioia e di soddisfazione: il primo è la nascita a Varese dell’associazione “Nepal nel cuore ODV” (tanti amici che collaborano a vario titolo con me da molti anni mi hanno proposto di creare una realtà qui ancora più organizzata e tutto ciò significa per me avere seminato bene in questi anni dal mio arrivo nella “città giardino”, tanto da spingere persone a sentire nell’anima una vicinanza forte con il mio popolo); il secondo è l’ampliamento nell’ultimo anno dello studentato di Chhermading, così da offrire l’opportunità a bambini della scuola elementare di continuare il triennio di scuola secondaria con un’accoglienza a tutti gli effetti (possibilità di vitto e alloggio, classi ampie con relative maestre, ..). Insomma, la felicità mi abita! La mia mente è sicuramente piena a grata di tanti compagni di cammino che stanno rendendo possibile tutto questo (da “Ecohimal” Varese a “Casa Alessia” Novara, da “Dots and Loops” Canada a “Reggio Gas” Reggio Emilia, da “CAI” Arona a “Four golden Sherpa” Nuova Zelanda a “Vogliamo la Luna” Reggio Emilia); a questi amici si sono uniti in cordata “School for a better future”, “Malawi nel cuore”, “Karuna beyond borders”, “Erbacucca”, “Walter Coppe” e tanti altri».

Per chi volesse conoscere le realtà di cui si occupa Ngima Sherpa, ecco i riferimenti: www.ninehills.org.np, www.unlimitedninehills.com, Facebook (https://it-it.facebook.com/pg/www.ninehills.org.np/posts/?ref=page_internal), i contatti di “Nepal nel cuore ODV” (nepalnelcuoreodv@gmail.com, ngimasherpa52@gmail.com, 329-4439236).

«Manca poco alla nostra partenza: se volete contribuire in vari modi, ci fa davvero tanto piacere – continua Ngima -. Qui c’è il progetto di costruzione della scuola di Chhermading. https://www.schoolsforabetterfuture.org/it/build-a-school-for-the-sherpa-nepal».

Domenica 7 aprile alle ore 19.30 ci sarà una cena nepalese di raccolta fondi (proprio per la scuola di Chhermading) in Oratorio a Casciago.