E-Distribuzione presenta piani di miglioramento del servizio elettrico ai sindaci di Gerenzano, Uboldo e Cislago

A seguito di alcuni chiarimenti richiesti dai 3 sindaci sulla situazione del servizio elettrico nei comuni da loro amministrati, l’11 marzo Guido Perferi, Responsabile delle Unità Territoriale Varese di E-Distribuzione e Gerardo Carvelli, Referente Affari istituzionali Lombardia, si sono confrontati con Stefania Castagnoli sindaco di Gerenzano, Luigi Clerici sindaco di Uboldo e Stefano Calegari sindaco di Cislago.

L’obiettivo è stato quello di fornire alle amministrazioni un quadro complessivo rispetto ai risultati raggiunti nella gestione della rete e illustrare il piano di attività che punta al miglioramento continuo del servizio. E-Distribuzione, azienda del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, punta a consolidare un confronto costruttivo con le amministrazioni territoriali per identificare al meglio le esigenze di cittadini e imprese del territorio e identificare opportunità ed iniziative che possono migliorare ulteriormente una qualità del servizio già oggi a livelli di eccellenza.

Con l’occasione l’Azienda ha illustrato la situazione della rete e degli allacciamenti e ha rappresentato l’evoluzione tecnologica in corso sugli impianti che consente, grazie alla digitalizzazione, di agire in maniera preventiva in caso di potenziali malfunzionamenti e di operare con maggiore tempestività in caso di guasto, minimizzando i disagi per i clienti grazie anche a manovre a distanza.

Verrà dunque sviluppato un filo diretto con i Comuni per inviare segnalazioni, informare di eventuali attività sulla rete (riparazioni, sospensioni del servizio, interventi di manutenzione) e raccogliere eventuali esigenze del territorio.

Le Amministrazioni Comunali hanno espresso soddisfazione per il dialogo con l’Azienda che ha già consentito di intervenire puntualmente su segnalazioni già effettuate e si sono dette fiduciose rispetto ad un confronto che porterà beneficio alle loro comunità.