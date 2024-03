Giovani Leggende, esordio vincente per le due varesine

Ha preso il via giovedì sera la 34a edizione del torneo internazionale under 17 “Giovani Leggende” con le prime partite dei gironi di qualificazione. Ogni risultato è importante perché quest’anno non si disputeranno i quarti di finale e quindi in semifinale andranno direttamente le prime classificate di ogni girone.

GREEN CONFERENCE (Arcisate) – Vittoria per i tedeschi di Urspring e i varesini dell’Academy: la formazione straniera (Lozanov 22) supera di misura l’Urania Milano (Malattia 21) per 85-80. Netto successo invece di Varese Academy (76-58) sul Gran Torino Draft, il team che raduna una serie di talenti del capoluogo piemontese. 20 punti di Seini per i biancorossi.

BLUE CONFERENCE (Malnate) – Successo largo dell’EA7 Milano, una delle favorite: 107-65 sui liguri del Basket Sestri. Cinque uomini in doppia-cifra per l’Olimpia, non bastano i 17 a testa di Pallini e Borro a Sestri. Milano chiama e Varese risponde: i Roosters infatti piazzano un netto 87-56 alla Fidenza dell’ex tecnico varesino Stefano Bizzozi; Mantovani è il top scorer con 18 punti.

YELLOW CONFERENCE (Gallarate) – Non riesce il colpaccio ai padroni di casa del BBG Gallarate contro il forte Orange One Bassano. Veneti che scappano nel punteggio e padroni di casa che con il passare dei minuti imbastiscono una rimonta clamorosa, sfumata poi nel finale (80-74). Equilibrato ed emozionante anche il confronto tra Forlì e Brindisi con i romagnoli vincenti dopo un tempo supplementare (87-80) sui pugliesi.

RED CONFERENCE (Vedano Ol.) – Bernareggio sorprende una incompleta College Borgomanero con una partita ad alto ritmo e intensità fin dal principio: il risultato è un 100-81 a favore dei lombardi senza sbavature. Successo anche per la Stella Azzurra Roma, altra “corazzata” che apre al meglio il proprio percorso battendo 98-59 la Blu Orobica Bergamo.