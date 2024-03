Incidente sull’A9 tra Uboldo e Origgio

Scontra sull’A9 tra Uboldo ed Origgio, in direzione Como, poco dopo le 14 di giovedì 28 marzo. Sul posto due ambulanze e un’automedica. Coinvolte 5 persone di 35, 42, 56, 68 e 8 anni.

Due le persone trasportate in ospedale: una in codice giallo al pronto soccorso di Rho, l’altra in codice verde al pronto soccorso di Garbagnate Milanese.