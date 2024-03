Inizia il campionato della Inox Team Saronno: esordio sabato 30 marzo contro il Macerata

Dopo la vittoria del Torneo Prealpi lo scorso fine settimana, la Inox Team Saronno è pronta all’esordio nel campionato di Serie A1 di softball. La prima avversaria è l’Ares Macerata che ospiterà la compagine nerazzurra in una doppia partita sabato 30 marzo a partire dalle 17.

Tutta la rosa del manager Zuleyma Cirimele è convocata per il primo doppio appuntamento contro la compagine marchigiana allenata da Marta Gambella e che presenta due nuove giocatrici straniere in squadra: la lanciatrice utility player Regan Dias e l’utility player Alicia Peters.

Per il Saronno sono pronte all’esordio ufficiale con la maglia Inox Team Barbora Saviola e le italiane Anita Bartoli, Alice Ghillani, Sara Cianfriglia e Flavia Carletti. Scenderà in campo anche l’australiana Kandra Lamb, che sostituisce in pedana di lancio Stephanie Trzcinski, ritiratasi dal softball giocato a livello internazionale.

(foto di Laura Massarenti)