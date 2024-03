La primavera della Volpe Innamorata, la boutique dove “IA” significa “Intelligenza artigianale”

E’ arrivata la Primavera a La Volpe Innamorata, la piccola boutique emozionale di Tradate che, ormai da qualche anno, propone oggetti d’artigianato e di design d’alto profilo frutto di un’attenta selezione e di una costante ricerca in Italia e all’estero.

Con il consueto entusiasmo, il numero delle piccole realtà artigianali scelte continua a crescere di stagione in stagione: La Volpe Innamorata ha, come propria, ambiziosa missione, il desiderio di proporre a tutti coloro che ne condividono ideali e motivazioni, le migliori creazioni realizzate da creativi e designer scelti per stile, capacità tecnica e… unicità.

Alla Volpe Innamorata, infatti, IA significa… Intelligenza Artigianale e rappresenta quell’autentico patrimonio di conoscenze, visioni, ‘saper fare’ che da sempre contraddistingue le produzioni fatte a mano e realizzate in pochi esemplari con la grande cura e l’estro che solo una mente ed un cuore umano possono avere.

Tantissime, dunque, le novità per dare il benvenuto alla bella stagione, sia per la persona, sia per la casa. L’aria è ancora fresca, gli azzurri ed i verdi sono teneri, incerti messaggeri della prossima esplosione di colori e vita. Portano con sè quella promessa di rinascita e di rinnovamento che tanto profuma di speranza. Perchè, quindi, non aprire la nostra casa alle delicate tinte ed hai profumi della stagione che si annuncia? Ecco quindi i deliziosi cuscini, i runner, i sottopiatti in lino e cotone naturali, con inserti tono su tono dove è la texture a fare la raffinata differenza, o dipinti pazientemente a mano o, ancora, dalle fresche fantasie anche d’ispirazione ‘bohémien’ ed orientaleggiante: ocra, azzurro polvere, verdi delicati. Il tutto realizzato a mano in un piccolo atelier del Piemonte dove la modernità sopravvive in perfetta armonia con la tradizione. Come poi non innamorarsi di creazioni uniche come l’Oca Mirtilla, un fermaporta decorativo in lino o tessuto vellutato ispirato al simpatico animale da cortile? Alle anatre sono poi ispirate le ormai tradizionali DCUK, le ‘duck’ inglesi scolpite e dipinte a mano in legno di radice di bamboo grazie ad un progetto equo e solidale certificato: questi simpatici complementi d’arredo sanno portare allegria in qualsiasi ambiente.

Sempre un progetto equo e solidale certificato è dovuta una delle grandi novità di questo inizio 2024: le creazioni in lana infeltrita della danese Gry&Sif. Coroncine fuoriporta con piccole uova dalle cromie sfumate ed accoglienti, coniglietti, uccellini, pecorelle, topolini… un universo di piccoli manufatti unici, realizzati in Nepal al fine di favorirne lo sviluppo delle comunità locali e, in particolar modo, del lavoro femminile. Perfette come decorazioni o regali per la Pasqua ma anche per rallegrare la propria casa tutto l’anno perchè… è bello circondarsi di cose che ci fanno stare bene!

L’attenzione per le tematiche sociali ed ambientali, oltre che per la creatività e l’unicità dello stile, è da sempre uno dei tratti distintivi de La Volpe Innamorata per questo tutti gli oggetti in legno e carta proposti sono realizzati con materiali provenienti da Foreste gestite in modo sostenibile: perchè quindi non scegliere un vaso o un portacandele in legno realizzato da Lemon Lily, una minuscola realtà olandese che fa del colore e delle linee sobrie ed eleganti il proprio tratto distintivo? O un paio di orecchini ispirati a poetici Haiku giapponesi creati in un laboratorio di Roma? O, ancora, una lampada inglese della Ginkgo design, vincitrice di numerosi premi internazionali, capace di creare ambienti avvolgenti di sofisticata eleganza ma anche pratiche zone studio?

Tornando alle creazioni realizzate da piccole realtà italiane, come non citare i romantici ‘Angeli’ de L’Oca Bianca ed altre storie che, quest’anno, realizzeranno il loro ultimo, crepuscolare, volo? Sì, perchè, purtroppo, sono davvero tantissimi gli artigiani, anche di lunga tradizione, che stanno concludendo la propria attività senza clamore ma con grande rammarico: per questo è importante sostenerli…

La poesia degli Angeli la si ritrova anche nella linea di Bijoux realizzata delle abili mani delle stesse artigiane: un trionfo delicato di pietre semipreziose, lucide o opache, legno pregiato, oro rosa e sfumature argentee, madreperla, dettagli unici che si rivelano poco a poco. Stile classico, lavorazioni minuziose, cromie soffuse ed armoniose.

Per chi predilige uno stile ‘pop’ e moderno, dalle linee pulite e minimal, è arrivata la nuova, eclettica, collezione di Anna Lodi, famosa per l’estetica glamour ed ironica ma mai eccessiva. Sfere colorate in pregiata resina italiana, grandi fiori in pelle, lunghe collane con luminosi semicristalli ed ispirazioni letterarie ma anche ‘popolare’ (come non sorridere della linea ‘Chi dorme non piglia pesci’?). Con lei, la nuovissima linea di una giovane e promettente creativa, Atipica design, con i suoi orecchini leggeri e colorati: mongolfiere, gatti, orchidee, coccinelle e sue tematiche predilette! Adorate lo stile d’ispirazione orientale reinterpretato? Allora vi innamorerete dei monili scomponibili di Silvia de Xchè no design: grandi spille che diventano collane e orecchini versatili e ricomponibili a seconda del proprio gusto più e più volte, il tutto arricchito da grafiche in stile indiano che sanno rendere unico anche il look più sobrio.

Cos’è possibile trovare ancora nel piccolo negozio tradatese? Ceramiche bianche e delicate o colorate e divertenti, candele in cera di soia realizzate nel veneziano, cinture realizzate dalla veneta Cycled project con copertoni di bicicletta riciclati, gioielli in vetro di Murano reinterpretato in chiave moderna, collane, orecchini e complementi d’arredo in ceramica artigianale (ormai famosi gli amplificatori passivi per cellulare della riminese Crescentini ceramiche) , in vetro borosilicato, cristalli, carta vetrificata… tantissimi stili, tantissimi materiali, un unico comun denominatore: la creatività e la competenza dei loro creatori.

La Volpe Innamorata è infatti una piccola realtà ma ha un cuore grande, ricca di proposte, ed è sempre in movimento: tante le novità che verranno pubblicate quotidianamente sulla pagina facebook e sul profilo Instagram perchè l’artigianato richiede cura, tempo e dedizione e quindi le nuove creazioni arrivano di continuo.

Da quest’anno, inoltre, propone un servizio di realizzazione grafica di book fotografici (un modo per rendere indimenticabili i propri momenti speciali!) e di partecipazioni per cerimonie da abbinarsi a bomboniere personalizzabili in ogni dettaglio o create ad hoc per il proprio evento.

La Volpe Innamorata vi aspetta a Tradate, in via Crocifisso 8, per informazioni, per curiosare un po’, per imparare a conoscere il mondo dell’artigianato creativo e… perchè no? Per acquistare o prenotare una delle creazioni proposte: