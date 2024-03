La scuola vince un bando e gli alunni della primaria ridisegnano il parco pubblico di Luvinate

Via libera alla riqualifica del piccolo parco pubblico del Centro Sociale di Luvinate grazie al nuovo bando vinto dalla Scuola Primaria di Luvinate all’interno del percorso di Green School.

Sì, il prossimo progetto di riqualificazione urbana sarà proprio opera dei bambini e delle Insegnanti della Scuola che, in modo responsabile e partecipe, hanno deciso di dare il loro contributo all’esterno dell’edificio scolastico come modello ed esempio di compartecipazione alla cura del bene comune, in accordo con l’Amministrazione comunale ed il supporto della Protezione Civile Valtinella.

Si procederà così al miglioramento del contesto sociale provando a innovare e sognare. Innanzitutto, grazie alla collaborazione con gli Street Artists di WGArt si colorerà il fondo del campetto di basket già presente con figurazioni di arredo urbano, come sta ormai avvenendo in quartieri e piazze di grandi città. I bambini nelle scorse settimane hanno ideato uno speciale disegno che verrà da loro realizzato, insieme a genitori ed insegnanti, in una giornata di lavoro, pennelli alla mano.

Sarà poi la volte del verde: nuove piante, nuovi arbusti, nuovi alberi, per attirare insetti impollinatori, biancospino, buddleja, sambuco, azalee, forstizie e tante altre essenze. L’ambiente sarà infine illuminato con una betulla e profumato con un osmanthus. Questi lavori vedranno la partecipazione dei volontari della Protezione Civile Intercomunale, sempre disponibili per offrire il loro contributo così prezioso.

Spazio anche alla fantasia e al pensiero: verrà installata una casetta bookcrossing, colorando la panchine a fianco dove sedersi per leggere, immaginare e sognare. Una pennellata all’altalena e allo scivolo già presenti concluderanno il percorso di innovazione.

Per tutti l’inaugurazione della nuova piazza sarà sabato 25 maggio.

( nelle foto le fasi progettuali a cura dei bambini a Scuola )