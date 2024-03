Lo Yaka si prende la rivincita su Ciriè: 3-0

All’andata, in Piemonte, fu una sconfitta dolorosa per lo Yaka Volley. Memore di quella gara, i malnatesi si sono rifatti con gli interessi in casa, rifilando a Ciriè un secco 3-0.

LA CRONACA

Partenza forte per Malnate che si porta subito sul 6-2. Cirié tenta il recupero e si avvicina sul 10-9, ma il motore dello Yaka, ben preparato da coach Mattiroli, gira liscio e permette di chiudere il primo parziale 25-15.

Situazione simile nel secondo set con un paio di tentativi di sorpasso. Tuttavia, dopo il 9 pari, lo Yaka riprende il largo con il martello di Ferrario che si riattiva. Anche l’ingresso di Guizzardi su Regattieri e di Gasparini su Ferrario portano nuovo e ottimo carburante per arrivare al 25-18. Nel terzo set si vede il Cirié che “non ci sta’”. Tampina i varesotti pareggiando al 11-11 e superandoli dal 12-13. Il gioco in campo è molto conteso, belle difese e lunghi scambi che fanno divertire il bel pubblico presente. Lo Yaka è a casa sua e ne esce vincitore riuscendo a riagganciare i torinesi sul 19. Coach Mattiroli inserisce Roccatello su Croci al servizio, e il neo entrat mette in difficoltà la ricezione avversaria portando in vantaggio i suoi; ci pensano poi Regattieri in regia e Ferrario in attacco – Mvp dell’incontro – a portare a casa la vittoria sul 25-23.