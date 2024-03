L’ultimo saluto a Egisto Marocco: “Grazie di tutto. Ci mancherai”

“Grazie per tutto quello che hai fatto. Ci mancherai”. La commozione ha avuto il sopravvento alla fine della cerimonia per dare l’ultimo saluto a Egisto Marocco, scomparso domenica all’età di 87 anni. Nella chiesa di san Giovani Battista nel rione di Avigno a Varese, il fondatore di Corsaro Biancorosso e VareseSport è stato salutato dalla sua grande famiglia, la moglie Edda, compagna di una vita, i tre figli Mauro, Massimo e Michele con le rispettive mogli, figli e nipoti.

Sulla bara i fiori rigorosamente biancorossi per ricordare la sua grande passione per lo sport.

Il funerale, celebrato da don Francesco che ha ricordato il messaggio della Pasqua di risurrezione e della vita che verrà, si è concluso con il commosso ricordo del figlio Mauro che ha raccontato il grande esempio del padre Egisto e della moglie Edda capaci di costruire tenacemente una famiglia unita, raccogliendo caparbiamente ogni occasione positiva.

La figura del nonno, amorevole, amico e confidente, è stata raccontata dal nipote nel suo ricordo scritto “non senza difficoltà, per rispettare quelle regole del giornalismo” a cui il nonno Egisto teneva particolarmente. La pipa fumata dopo pranzo, lo sport da vedere in tv e poi l’orto curato secondo schemi precisi che riproduceva in tabelle excel.

Gesti, insegnamenti, consigli che oggi diventano un’eredita preziosa, un esempio di vita per chi lo ha conosciuto.

Dopo la cerimonia la salma è stata condotta al forno crematorio di Giubiano.