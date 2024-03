“Marco Polo, l’essenza del viaggio”: parole e musica con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago

Per lo spettacolo di Pasqua 2024 la Filarmonica Santa Cecilia ha scelto come figura chiave, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, Marco Polo. Ecco gli appuntamenti

Per lo spettacolo di Pasqua 2024 la Filarmonica Santa Cecilia ha scelto come figura chiave, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, Marco Polo. Con “l’essenza del viaggio”, il celebre avventuriero prenderà vita sul palco del Teatro Lux di piazza San Donato grazie all’attore Igino Portatadino.

Insieme a lui, non poteva mancare il compagno di cella, Ruschichello da Pisa (impersonato da Pino Scolese), alle prese con la scrittura di quello che diventerà “Il Milione”, durante la loro prigionia al largo della Dalmazia.

Così, sabato 23 marzo (ore 21.15) e domenica 24 (ore 16.30) i musicanti, diretti da Marco Ferrario, accompagneranno il noto esploratore ripercorrendo alcune tappe del suo viaggio, metafora del viaggio della vita di ciascuno di noi.

Sul palco infatti, insieme ai due protagonisti, ci sarà anche Romina Cristallo che rileggerà, in chiave moderna, le suggestioni evocate. Il tutto, come sempre, intervallato da brani classici come “Pomp and Circumstance”, pezzi più contemporanei come “Buon viaggio” di Cesare Cremonini o musiche più suggestive come “Concerto d’Aranjuez”. Entrata gratuita fino a esaurimento posti. Biglietti disponibili presso Colorificio S. Michele (via Quintino Sella, 18), Cartoleria Ul Carté (via P. R. Giuliani, 5), Cartoleria Luisella (via Magenta, 50).