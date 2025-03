A Germignaga si discute de “La città del domani”: inclusione, integrazione ed emergenze climatiche

Sabato 22 marzo, a partire dalle ore 17:00, il Cinema Teatro Italia in Via Mameli 20 ospiterà il dibattito che sarà aperto dalla visione del documentario Shaping the City of Tomorrow realizzato dal gruppo di giovani della Robert Kennedy Foundation di Zurigo

Sabato 22 marzo, a partire dalle ore 17:00, il Cinema Teatro Italia di Germignaga, in Via Mameli 20, ospiterà l’evento “La città del Domani”. (foto tratta dal sito del regista Tobias Wannner)

La serata si aprirà con la proiezione del documentario Shaping the City of Tomorrow (Progettando la Città del Domani), seguito da un dibattito che coinvolgerà esperti e amministratori locali sui temi cruciali dell’integrazione, dell’inclusione e delle emergenze climatiche.

Realizzato dal gruppo di giovani della Robert Kennedy Foundation di Zurigo, in collaborazione con l’organizzazione AIA e la Città di Zurigo, il documentario offrirà un punto di partenza per una riflessione sulle sfide globali, adattata al contesto locale e alle necessità di una comunità in continua evoluzione.

Il dibattito vedrà la partecipazione di relatori. Malak El Faith, assessore alle politiche giovanili del Comune di Germignaga, condividerà la sua esperienza e il suo impegno a favore delle nuove generazioni. L’avv. Filippo Cardaci, presidente delle ACLI provinciali di Varese, avvocato esperto in diritto dell’immigrazione e dell’asilo, porterà la sua esperienza in ambito sociale e legale, approfondendo le dinamiche giuridiche legate all’immigrazione. L’ing. Gianfranco Malagola, presidente della Comunità Operosa dell’Alto Verbano, che da anni si impegna nella cooperazione internazionale e nelle sfide ambientali, arricchirà il dibattito con il suo contributo di esperto nel settore delle energie rinnovabili. Infine, Tobias Wanner, regista e direttore della fotografia del documentario Shaping the City of Tomorrow, offrirà uno sguardo dietro le quinte del progetto, raccontando le motivazioni e le esperienze raccolte durante la realizzazione del film.

Al termine dell’incontro, sarà offerto un piccolo rinfresco, occasione di ulteriore confronto e condivisione tra i partecipanti.

Mauro Fiorini, presidente delle ACLI di Castelveccana sottolinea l’importanza di eventi come questo: «Iniziative come quella di sabato sono fondamentali per stimolare il dibattito nel nostro territorio e per sensibilizzare la comunità su temi che riguardano tutti noi. Discutere di inclusione, integrazione e emergenze climatiche ci consente di guardare al futuro con maggiore consapevolezza e di affrontare insieme le sfide globali che ci attendono».

