Motociclista di 58 anni muore in ospedale dopo la caduta in moto a Samarate

L’allarme è scattato poco dopo le 7 di lunedì a Samarate in via Diaz: un motociclista a terra, che non si muoveva. Poi la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di ambulanza della Croce rossa italiana e automedica per il trasporto urgente all’ospedale di Gallarate, dove è avvenuto il decesso.

Il fatto è al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto per i rilievi di rito in sinistri stradali dove si verificano decessi, anche se dalle prime informazioni non risultano altri veicoli coinvolti.

Sulla strada, dritta, era presente alle 7.15 il solo motociclista finito a terra: la via Armando Diaz porta verso la strada statale 341. È probabile che le cause del decesso dell’uomo, di origini peruviane, siano da imputarsi ad un malore cui è seguita la perdita del controllo della due ruote per far rovinare successivamente il centauro a terra.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. L’uomo è morto dopo l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale di Gallarate.