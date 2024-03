MV Agusta: nominato il primo CdA a guida austriaca

A una settimana di distanza dall’annuncio del passaggio di una parte fondamentale di quote di MV Agusta dalla famiglia Sardarov al gruppo austriaco Pierer Mobility AG, l’azienda motociclistica della Schiranna ha ufficializzato il nuovo assetto dirigenziale che, in realtà, è in gran parte nel segno della continuità.

La carica più importante è nota fin dal comunicato di sette giorni fa: la presidenza e il ruolo di CEO saranno assunti da Hubert Trunkenpolz, già membro del board di KTM (il marchio più importante tra quelli di Pierer Mobility). Una mossa logica visto che il colosso austriaco è ora attestata al 50,1% delle quote societarie. Timur Sardarov, come preannunciato, proseguirà il suo lavoro da vicepresidente oltre che da socio di minoranza. (nella foto da sx: Martin, Trunkenpolz, Bassoli)

Altre due conferme chiave sono quelle di Luca Martin e di Filippo Bassoli: il primo è di fatto il collegamento tra le due realtà (KTM e MV Agusta) e svolgerà il ruolo di Deputy CEO, ovvero di direttore finanziario e vice amministratore delegato. Il gallaratese Bassoli invece sarà direttore marketing e managing director con un’area operativa che comprende anche la comunicazione.

Anche la figura di Barbara Kenedi è “interna” al CdA precedente: figura anch’essa proveniente dal mondo KTM, Kenedi avrà l’incarico di sviluppare partnership strategiche per consolidare la presenza di MV Agusta nel mercato internazionale. Un incarico decisamente importante visto che l’azienda varesina ha un forte bisogno di migliorare la presenza sui mercati. Il CdA sarà infine completato da Victor Sigl e Ratmir Sardarov in qualità di supervisori.

Nel comunicato odierno, MV Agusta ringrazia inoltre Simone Tedeschi «per il suo prezioso contributo come membro del Consiglio di Amministrazione. Il ruolo di Tedeschi è stato fondamentale nel consolidare la partnership tra Pierer Mobility AG e la famiglia Sardarov, gettando solide basi per il successo futuro del brand».