Nessun allarme ma solo attività di prevenzione dopo il caso di Dengue a Busto Arsizio

Nessun allarme ma solo prevenzione. Il caso di Dengue riscontrato in un cittadino di Busto Arsizio ha indotto l’amministrazione ad avviare un’operazione di disinfestazione nell’area di residenza della persona contagiata durante l’ultim fine settimana.

« Si è trattato di un intervento previsto dalla normativa – spiega il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – Non c’è alcun allarme ma l’attività di tipo preventivo mira a eliminare possibili rischi. I sintomi del paziente ci fanno pensare alla Dengue ma attendiamo ancora dall’ospedale Sacco le analisi definitive».

DISINFESTAZIONE IN UN’AREA A 200 METRI DALL’ABITAZIONE

Il cittadino, che ormai sta bene ed è rientrato al domicilio, ha accusato i sintomi della malattia al rientro da un viaggio in Brasile dove la circolazione del virus è abbastanza diffusa : « Il virus in questione si trasmette attraverso un vettore che è la zanzara Aedes Aegytpi che non c’è nel nostro paese – chiarisce il dottor Paolo Bulgheroni Direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica di Ats Insubria – In Italia, però, abbiamo una zanzara simile, la Aedes meglio nota come tigre, che potrebbe diventare vettore. L’intervento mirava, dunque, a eliminare la possibilità che una zanzara tigre pungesse il cittadino in questione e poi veicolasse quel virus. La disinfestazione attuata dal Comune nelle aree pubbliche a una distanza di 200 metri dall’abitazione è servita a eliminare questo rischio».

MALATTIA FASTIDIOSA MA ECCEZIONALMENTE LETALE

«La malattia Dengue è fastidiosa e può essere pesante – chiarisce il direttore sanitario – ma molto raramente può dare una sintomatologia grave e in casi eccezionali può rivelarsi letale. Come in tutti i casi di malattie zoonotiche ( trasmesse da un animale) è bene intervenire tempestivamente, anche in ragione della prossima stagione estiva».

FONDAMENTALE INTERVENIRE ORA PER ELIMINARE LE LARVE DI INSETTI

È questo il momento ottimale in cui le amministrazioni sono chiamate a intervenire per abbattere la quantità di insetti potenzialmente pericolosi: « Ats Insubria invia una raccomandazione a tutti gli enti pubblici perchè questa è la stagione per effettuare interventi specifici nelle zone dove ristagna l’acqua, nei tombini e in tutti i contenitori di acqua. È un invito rivolto anche ai privati per contenitori che hanno in giardino o sui balconi – racconta il dr Bulgheroni – Agire ora contro le larve vuol dire preparare una stagione più tranquilla. Parliamo di diversi vettori che possono portare malattie come la Dengue, la West Nile, la Chikungunya, ma anche insetti fastidiosi come zecche o mosche. Per le amministrazioni è sicuramente un costo ma i benefici si sentono sulla qualità della vita».

Al momento, quello di Busto è il primo caso nel Varesotto quest’anno: « Anche ora, come in passato – assicura il dr Bulgheroni – si è sempre trattato di casi importanti, non abbiamo mai registrato un contagio autoctono. L’autorità sanitaria è in allerta per impedire che la zanzara Aedes Aegypti arrivi nel nostro paese attraverso gli aeromobili o le navi. Per questo motivo il Ministero della salute ha disposto delle attività di sanificazione a scopo di prevenzione nelle aree aeroportuali o porti».