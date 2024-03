Operaio cinquantenne schiacciato dalla ruspa a San Fermo della Battaglia

Grave infortunio sul lavoro mercoledì mattina a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. I vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento di soccorso tecnico urgente attorno alle 9.40 circa per infortunio sul lavoro.

I mezzi si soccorso, tra cui ambulanza e automedica, sono arrivati d’urgenza in via Borsellino per una persona rimasta schiacciata da piccolo escavatore. Si tratta di un operaio di 50 anni soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri (Compagnia di Como) e funzionari del dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats Insubria a cui sono affidate le indagini sull’accaduto.