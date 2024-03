“Piede d’Oro”, a Cadrezzate si corre al pomeriggio

Per una volta, gli appassionati podisti che partecipano al “Piede d’Oro” (e quelli che, pur senza aderire al circuito, si misurano nelle gare locali) si daranno appuntamento al pomeriggio, collocazione particolare per la terza tappa stagionale a Cadrezzate con Osmate.

Domenica 24 marzo infatti, lo start della “Corri sul Lago” sarà dato alle ore 15 nell’area della chiesa di Cadrezzate in piazza Mario Davi, con l’oratorio a fare da “base” con la disponibilità di docce e spogliatoi. L’appuntamento è organizzato dal Joint Running Club, associazione sportiva nata da pochi anni a Ispra, che ha allestito un percorso principale da 10,1 chilometri e un “ridotto” di circa 5 chilometri.

Il tracciato si snoda con una sorta di “otto” nell’entroterra occidentale del Lago di Monate e avrà un dislivello complessivo di poco più di 150 metri. Attenzione però a non pensare a un percorso pianeggiante, perché soprattutto verso il 7°/8° chilometro la strada salirà rendendo meno agile la corsa dei partecipanti.

Come di consueto, i singoli concorrenti potranno iscriversi sino a 20′ prima della partenza (il ritrovo è aperto dalle 13) mentre i gruppo del Piede d’Oro dovranno consegnare le liste entro sabato pomeriggio. Il costo è fissato in 5 euro per tutti i partecipanti a eccezione degli under 10 che gareggeranno nel minigiro (500 metri): per loro l’adesione è di 2 euro.

Va sottolineato che il ricavato sarà devoluto in beneficenza a CAOS Varese, associazione delle donne operate al seno. Il rinfresco post gara sarà infine allestito e preparato dalla Pro Loco di Cadrezzate.

PIEDE D’ORO 2024 – CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

28 aprile: Gallarate – Life Run 10

5 maggio: Malnate – Città di Malnate

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili