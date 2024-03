Sabato 30 marzo la comunità di Venegono è invitata al tradizionale “giro delle sette chiese”

Sabato prossimo 30 marzo, la comunità pastorale di Venegono, Inferiore e Superiore, potrà partecipare al tradizionale “giro delle sette chiese”. Un appuntamento della tradizione popolare che si era perso e viene oggi riproposto ai fedeli della comunità cristiana e a chiunque desideri riscoprirne i valori.

Nella giornata del Sabato Santo, dalle 9,00 alle 17,00, si potranno visitare le cinque chiese della Comunità Pastorale di Venegono Inferiore e Superiore in cui verranno esposti alcuni segni che ricordano la passione di Gesù.

I nonni la chiamavano “visita ai sepolcri di Gesù”. Saranno presenti anche dei cartelloni, diversi per ciascuna chiesa, che proporranno al visitatore un pensiero e un’intenzione di preghiera per le odierne sofferenze dei popoli ispirandosi ad una delle 5 ferite di Gesù in croce (una volta si diceva “le cinque piaghe di Gesù”)

Visitando le 5 chiese (S.Michele, Nostra Signora di Loreto e Oratorio Immacolata a Venegono Inferiore e S. Caterina e S. Maria a Venegono Superiore) più le due parrocchiali si compirà così “il giro delle sette chiese”, passeggiata insieme agli amici o alla famiglia, a piedi o in bici, visita a luoghi ricchi di antichi affreschi e, insieme, riscoperta di una tradizione popolare del passato ma ancora attualissima, gesto religioso per chi crede e, per chi non crede, segno di ricordo, rispetto e onore verso tutte le sofferenze umane che purtroppo non cessano di flagellare la nostra società principalmente a causa dell’insensatezza umana.