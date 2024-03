Sequestrato e minacciato con la pistola per un debito non pagato, due arresti a Saronno

I Carabinieri della Stazione di Saronno e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due giovani extracomunitari di 24 e 25 anni per sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nella tarda serata di sabato 16 marzo, durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, è stato intimato l’alt ad un’autovettura con tre occupanti a bordo: i militari hanno subito notato con un certo stupore che in auto c’era un noto professionista alla guida, in compagnia di due stranieri che, dagli accertamenti in banca dati, risultavano irregolari sul territorio nazionale ed uno di loro era anche gravato da importanti precedenti penali.

Dal controllo, addosso a uno dei due stranieri è stata trovata una pistola a salve, ma per fattezze e dimensioni del tutto identica ad un’arma comune da sparo. Le circostanze hanno spinto i carabinieri a condurre più approfonditi controlli e indagini.

È stato accertato che il giovane professionista, conoscente dei due stranieri, era stato portato con un pretesto in una località isolata sotto la minaccia dell’arma: i due lamentavano un impegno professionale che la vittima avrebbe garantito ai due extracomunitari e poi non mantenuto.

Per “punirlo” a titolo di risarcimento hanno poi cercato di estorcergli la somma di 5000 euro. Non avendo la disponibilità di tanto denaro contante, sempre sotto la minaccia dell’arma, tutti a bordo della sua auto, si stavano dirigendo allo sportello bancomat dove la vittima avrebbe dovuto prelevare quanto più denaro possibile da consegnare ai due stranieri.

Accertati i fatti, quindi, i due stranieri sono stati arrestati per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e porto abusivo di armi in concorso. Dopo le formalità di rito, sono stati portati in carcere a Busto Arsizio.