Spaccio nei boschi. Un commando con 25 uomini armati per prendersi la piazza di spaccio a Sesto

Un anno fa un commando di 5 auto con 25 persone a bordo si presentò nella zona boschiva tra Vergiate e Sesto Calende per riprendersi la piazza di spaccio che un altro gruppo di spacciatori marocchini aveva occupato. Il gruppo, armato di tutto punto con almeno una decina di armi da fuoco e alcuni machete, si impossessò anche della droga e dei soldi. Nel bosco risuonarono numerosi spari e per un pelo non ci scappò il morto e la banda oggetto della spedizione se la diede a gambe levate. Qualche mese dopo questi ultimi vennero arrestati dai Carabinieri con un blitz.

L’episodio è stato ricostruito nell’indagine del sostituto procuratore di Busto Arsizio Ciro Caramore che, un anno dopo, ha chiesto e ottenuto l’esecuzione di una nuova ordinanza cautelare e gli uomini dell’Arma sono tornati questa mattina a Corsico (in un appartamento) e nella zona tra Sesto Calende e Mercallo per fermare la gang che un anno fa aveva imposto il proprio predominio sull’area con almeno due piazze di spaccio.

L’esecuzione degli arresti è in atto dalle prime ore dell’alba facendo luce, ancora una volta, sui nuovi signori della droga con base nel comune dell’hinterland milanese e fiorenti attività nei boschi del Varesotto. Si stima che il giro d’affari giornaliero di una piazza di spaccio di quelle dimensioni fruttasse almeno 4500 euro al giorno e ciò significa che il giro d’affari complessivo annuale è di almeno 1,5 milioni di euro.

La nuova operazione fa seguito ad un lavoro d’indagine soprattutto sulla filiera del bosco con centinaia di cessioni annotate dai militari che sorvegliano il business e l’organizzazione fino a quando non viene dato l’ordine di far scattare le manette. La due piazze in questione rifornivano di hashish, cocaina, eroina e crack i clienti che arrivavano anche dalle zone limitrofe.

Il bilancio finale dell’operazione di stamattina conta più di 11.240 cessioni, con 158 riscontri effettuati, nell’ambito dei quali sono stati complessivamente segnalati 162 assuntori, ritirate 99 patenti di guida e sequestrati 331,82 g. di sostanze stupefacenti di cui 45,28 g. eroina, 129,18 g. cocaina e 157,39 g. hashish.

Sono state sequestrati ulteriori 12000 € in contanti, provento dell’attività illecita, e un fucile a pompa illecitamente detenuto.

Nel corso dell’ultimo anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, attraverso servizi preventivi attuati dalle Compagnie dipendenti e con il fondamentale ausilio dello Squadrone Eliportato “Cacciatori”, provenienti dalla Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia, hanno tratto in arresto in flagranza 42 persone, ne hanno denunciati 26, smantellato 110 bivacchi costruiti dagli stessi per proteggersi dal freddo e dalle piogge, sequestrato 11 armi, 711 munizioni, quasi 10 kg di sostanza stupefacente di vario tipo nonché 87.3000 euro e 200 franchi svizzeri, provento dello spaccio.