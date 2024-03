Su Politico.eu il ritratto di Giancarlo Giorgetti, “ministro perché non riuscì a fare il pescatore”

Un incontro in un pub di Londra, la passione per il calcio, le origini nel paesino sul lago un tempo dedito alla pesca, la vita frugale di un politico in vista che vuole apparire il meno possibile.

Politico Europe, l’edizione europea della testata giornalistica americana Politico che si occupa degli affari politici dell’Unione europea, edito da Axel Springer SE, una vera e propria autorità nel campo dell’informazione politica, ha fatto un profilo del ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Meloni andando alla fonte, cioè a Cazzago Brabbia, paese natale di Giancarlo Giorgetti.

Titolo del pezzo “When the fish died he couldn’t be a fisherman. He became Italy’s finance minister instead” (Quando il pesce morì non poté più fare il pescatore. Divenne invece ministro delle Finanze italiano).

Un ritratto a tutto tondo, con interventi di amici, parenti, amministratori attuali e passati. Ci sono le parole del Negus, Luigi Giorgetti, storico pescatore, insieme a quelle del sindaco uscente di Cazzago Brabbia Emilio Magni, degli amici e colleghi politici che hanno fatto un percorso insieme nelle Lega, come Matteo Bianchi, ex parlamentare ed ex segretario provinciale del Carroccio. Immagini di vita quotidiana, tra la messa della domenica e bagni in mutande nel lago, descritti dalla penna di Gregorio Sorgi.

Il calcio, la passione per i “Saints”, ma anche la pesca, il mestiere di papà Natale, tradizione di famiglia abbandonata per la politica. Un quadro di come il “nostro” ministro è visto in Europa, tra critiche e apprezzamenti nei confronti di un uomo del lago di Varese, uomo tranquillo, uno dei grandi sopravvissuti della politica italiana che ora vuole ridare credibilità al governo di Giorgia Meloni.

