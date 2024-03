Tensione alle case Aler di Gallarate, dopo lo sgombero i sinti occupano un appartamento

Le tensioni con la piccola comunità sinti di Gallarate non si sono concluse con lo sgombero di questa mattina: dopo l’azione delle ruspe in via Lazzaretto, infatti, gli occupanti si sono spostati in via Curtatone dove hanno occupato un appartamento delle case Aler.

Galleria fotografica L’occupazione della casa Aler a Gallarate 4 di 6

Ad essere rimasti senza una soluzione abitativa dopo stamattina sono cinque minori, otto adulti e un anziano e oltre al tentativo di occupare l’appartamento in via Curtatone ci sono state diverse tensioni e una sorta di manifestazione.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale di Gallarate, i carabinieri e la polizia di stato, “da quello che risulta gli occupanti, attraverso un passaparola, sono entrati in un appartamento momentaneamente non abitato” – spiega il sindaco Andrea Cassani.

Complessivamente sono state identificate nove persone: sette adulti e due bambini.