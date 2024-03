Uno sguardo sul futuro, a Vedano Olona “Visioni urbane” per una nuova idea di città

Giovedì 21 marzo alle 21 in Sala consiliare a Villa Aliverti un incontro organizzato da “Prossima Vedano” con gli architetti Silvia Demetri e Paolo Favole

Prossima Vedano, il gruppo che sta lavorando alla omonima lista civica in vista delle elezioni amministrative di giugno, organizza un incontro culturale sui temi dell’urbanistica e della progettazione urbana.

L’appuntamento è per giovedì 21 marzo alle 21 in Sala consiliare a Villa Aliverti.

Ospiti della serata due architetti: Silvia Demetri che parlerà di “Tactical urbanism“, per un nuovo approccio alla progettazione urbana, e Paolo Favole con un intervento sul tema “Pianificare: nuove condizioni culturali, urbanistiche e legislative per i Pgt e non solo“.

Introduce la serata il vicesindaco Vincenzo Orlandino, modera l’assessore al territorio e ambiente Giorgia Adamoli. La serata si concluderà con un piccolo rinfresco.

Ingresso libero

Qui la locandina della serata