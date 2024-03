Varese – Angera, profumo di classicissima per il ciclismo giovanile

Con le sue 54 edizioni passate e con la sua collocazione nella stagione e sul territorio, la Varese – Angera si è guadagnata un posto di rilievo nelle gare del ciclismo giovanile. La corsa, che si disputerà domenica 24 marzo, è una “classicissima” della categoria Allievi e viene, nel suo piccolo, paragonata alla Milano-Sanremo visto che, tra l’altro, collega la città alla “riviera” del Lago Maggiore.

La competizione è organizzata dal Velo Club Sommese del presidente Silvio Pezzotta e sarà dedicata (per la seconda volta) alla memoria di Pierluigi Ambrosini, un tempo ex corridore e poi storico meccanico ciclista di Varese con la sua bottega artigiana di piazza Madonnina.

Il percorso è quello classico: tratto in linea con partenza dalla Città Giardino e circuito finale in grado di sparigliare le carte con gli attaccanti di giornata che possono cercare gloria e con gli sprinter pronti a tenere il gruppo chiuso per puntare all’arrivo in volata.

La partenza è fissata alle ore 10 da Palazzo Estense (ritrovo aperto alle 8): 24 i chilometri da percorrere nel tratto in linea sino ad Angera da cui prenderà il via il circuito che tocca Ranco, la frazione di Uponne e di nuovo Angera. Le quattro tornate previste porteranno il totale dei chilometri a 60 con arrivo previsto intorno alle 11,40.

Al via della Varese – Angera ci saranno 160 corridori provenienti da diverse province del Nord Italia a conferma dell’importanza che ha la corsa del “Sommese” nel calendario degli Allievi. Lo scorso anno vinse il comasco Luigi Schiavolin con i colori del GS Alzate Brianza ma l’albo d’oro è regale: tra i vincitori figurano infatti Matteo Pelucchi, Eugenio Alafaci, Luca Wackermann (tutti poi professionisti) e soprattutto Filippo Ganna che attraversò il Lago Maggiore per imporsi in solitaria nel 2012 davanti a Matteo Moschetti.