Varese, la F.lli Martini Impianti Elettrici S.r.l. assume

La F.lli Martini S.r.l., azienda varesina che vanta un’esperienza pluridecennale nel campo degli impianti elettrici civili e industriali, è in cerca di personale.

L’azienda cerca un impiegato ufficio Tecnico/Progettista Elettrico. La risorsa avrà le seguenti mansioni:

– elaborazione e verifica degli schemi elettrici;

– preventivare e progettare impianti elettrici di distribuzione e impianti ausiliari;

– seguire lo sviluppo tecnico, interfacciandosi con fornitori, clienti

– redazione della documentazione tecnica;

– supervisione e coordinamento dei lavori sui cantieri,

– redazione della contabilità di cantiere

– redazione documenti di sicurezza

Quali sono i requisiti richiesti

– essere in possesso di un diploma di perito elettrotecnico e/o laurea in ingegneria elettrica o titoli equipollenti;

– preferibile esperienza nel settore;

– conoscenza del pacchetto Office e di AutoCAD/Electrical per la progettazione di schemi elettrici;

– domicilio in Provincia di Varese o in zone limitrofe alla sede aziendale;

– patente B

Inserimento immediato.

Se interessati è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo info@fllimartini.com.

CONTATTI

F.lli Martini S.r.l.

Via Lungolago della Schiranna, 22, 21100 Varese (VA)

T: +39 0332 329339

Sito