VIDEO – I cinque gol di Mastini – Appiano 3-2

Il video con le reti della quinta e decisiva partita di semifinale, terminata 3-2 per i Mastini Varese sugli Appiano Pirates. Con questo successo i gialloneri di Niklas Czarnecki accedono per il secondo anno consecutivo alle finali di IHL, questa volta contro il Pergine Sapiens. I trentini hanno vinto la “bella” ai rigori contro il Caldaro.

FINALE IHL – IL PROGRAMMA

:

Gara1 (sabato 31/3, 18,30): Varese – Pergine

Gara2 (martedì 2/4, da def.): Pergine – Varese

Gara3 (giovedì 4/4, 20,30): Varese – Pergine

Gara4 (sabato 6/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara5 (martedì 9/4, 20,30): Varese – Pergine

Ev. Gara6 (giovedì 11/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara7 (sabato 12/4, 18,30): Varese – Pergine

I BIGLIETTI di Gara1 e Gara3

I prezzi per Gara 1 e Gara 3 sono invariati rispetto alla Regular Season per le categorie indicate (Intero e Ridotto Under 18).

Giovedì 28 sarà la giornata in cui gli abbonati alla stagione potranno far valere il diritto di prelazione sul proprio posto, dalle ore 8 alle ore 23. La prelazione è disponibile per entrambe le partite.

Da venerdì 29 marzo a partire dalle ore 8, vendita libera.

Prezzi di Gara 1 (sabato 30 marzo ore 18.30) e Gara 3 (giovedì 4 aprile ore 20.30)

Tribuna Centrale: 28 euro (Ridotto 22 euro per Under 18)

Tribuna Laterale: 22 euro (Ridotto 18 euro per Under 18)

Curva Gold: 16 euro (Ridotto 12,90 euro per Under 18)

Curva 12: euro (Ridotto 10 euro per Under 18)

I biglietti si possono acquistare attraverso il circuito Liveticket.