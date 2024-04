All’associazione carabinieri di Varese la presentazione dell’ultimo libro di Paolo Soru

La raccolta di racconti e ricordi “Storie di caramelle”, è prevista per mercoledì 6 aprile alle 17 presso l’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi

Una presentazione di Storie di Caramelle, raccolta di racconti e ricordi di Paolo Soru, è prevista per mercoledì 6 aprile alle 17 presso l’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi a Varese. In questa presentazione, lo psicologo e psicoterapeuta varesino condividerà le storie che compongono il suo libro, “Per ogni dolcetto una storia. Proprio come faceva papà quando ero piccolo”.

Il libro, edito da Morellini Editore, esplora la vita di Saverio Danti, un medico che cerca di dare un senso alla sua esistenza. Attraverso una serie di storie legate alle caramelle, il protagonista si apre e condivide le esperienze dei suoi pazienti e le proprie. Questo gesto semplice e istintivo, simile a quando suo padre gli comprava caramelle da bambino, diventa un filo conduttore che collega passato e presente.

A moderare l’evento sarà Elena Guadalupi, psicologa e psicoterapeuta, mentre leggerà brani dal libro Carla Mentasti.

L’evento è patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Varese e dal Comune di Varese.