A Cavaria due settimane di arte e rispetto dell’ambiente con “Riciclarte”

Domenica 14 aprile alle ore 11, all’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo, verrà inaugurata la mostra “Riciclarte” promossa dagli artisti dell’Associazione Blaue Reiter odv, attiva da molti anni sul territorio.

Questa mostra collettiva si propone di portare l’attenzione sull’importante tema del rispetto dell’ambiente e sensibilizzare ad un uso più sostenibile delle risorse a nostra disposizione.

Dice Lara Scandroglio nel suo testo critico: «In questi 50 anni, periodo di grandi cambiamenti storici e sociali, gli artisti hanno sempre avuto una visione lungimirante e sono coloro che più di altri hanno contribuito a questa opera di sensibilizzazione mediante manifestazioni ed esposizioni in Europa e nel Mondo. L’arte si avvicina all’ambiente che diviene teatro del gesto artistico come fa la Land Art. Riciclarte vuole essere un ulteriore segnale per riconnetterci a queste importanti tematiche».

Partecipano gli artisti : Corrado Bosco, Marco Carabelli, Giuseppe Catone, Graziana Chioatto, Mauro Crivelli, Armando Cortese, Vittorio Fieramonti, Lucia Marchesin, Rolan Marcolini, Ennio Melandri, Sonia Naccache, Carlo Naso, Lucia Pisanello, Claudio Scotti, Massimo Turato, Luisa Vaiana, Antonella Valdemarca.

La mostra sarà visitabile dal 14 al 28 aprile con i seguenti orari: venerdì-sabato dalle 16 alle 19; domenica e il 25 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.