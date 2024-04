A Varese una tappa della Coppa del Mondo di canottaggio anche nel 2025

Anche nel 2025 il lago di Varese ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di canottaggio. Tra pochi giorni – dal 12 al 14 aprile – alla Schiranna andranno in scena le gare per il primo appuntamento internazionale dell’anno. E anche l’anno prossimo lo specchio d’acqua varesino sarà sede di una tappa.

«È con grande soddisfazione – il comunicato diffuso da Varese Rowing – che il Comitato Organizzatore dei grandi eventi sul Lago di Varese comunica che anche l’anno prossimo la Schiranna sarà sede di una tappa della Coppa del Mondo. Ufficialità giunta proprio poco fa direttamente dai canali della Federazione Mondiale: “The World Rowing Council has attributed the 2025 World Rowing Cups to Varese, Italy from 13–15 June and to Lucerne, Switzerland from 27-29 June”».

A differenza di quest’anno, dunque, non nel mese di aprile, ma a metà giugno. Ma ciò che conta è che ancora una volta il movimento internazionale remiero riconosca Varese come uno dei campi gara più importanti del proprio cirucito.

«Siamo estremamente felici di questa nuova attribuzione – dichiarano all’unisono Davide Galimberti e Pierpaolo Frattini, rispettivamente Presidente e Direttore Generale dei Comitato Organizzatore -. Mancano meno di 48 ore all’inizio dell’evento che proprio questa mattina abbiamo presentato e la notizia non fa che impreziosire ancora di più la tappa che ospiteremo a Varese nel prossimo weekend con grande gratificazione per tutto il lavoro svolto dal nostro grande Team».

Una notizia che, come sottolineato a più riprese anche nella conferenza stampa di mercoledì mattina (leggi qui) non è importante solo a livello sportivo, ma anche di ricaduta turistica per la città e il territorio.