Coppa del Mondo di canottaggio: il maltempo non rallenta l’allestimento del campo di regata

La tribuna è pronta, anche se ha i “piedi nell’acqua” a soli dieci giorni dal primo start ai barchini di partenza. L’avvicinamento alla prima tappa di Coppa del Mondo di canottaggio, prevista a Varese tra venerdì 12 e domenica 14 aprile, non è dei più semplici a causa delle precipitazioni che hanno colpito la nostra provincia e hanno causato l’esondazione del lago.

Le acque sono uscite anche alla Schiranna, ma le operazioni di allestimento sono proseguite anche nei giorni di pioggia, tant’è vero che – come si vede nella foto – la tribuna principale è stata regolarmente montata di fronte alla linea di arrivo. Nell’area è stato effettuato oggi un sopralluogo ufficiale, da parte del sindaco Davide Galimberti (in qualità di presidente del comitato organizzatore, quello chiamato abitualmente “Varese Rowing”) e di Pierpaolo Frattini, direttore organizzativo della kermesse remiera.

«La logistica a terra era già stata predisposta da tempo, proprio tenendo conto di eventuali difficoltà dovute all’acqua alta – spiega Frattini -. Per questo motivo la situazione non ci coglie di sorpresa. Il Parco riservato agli atleti e la tribuna sono pronti e nei prossimi giorni tutto sarà ultimato». Al direttore fa eco Galimberti: «A pochi giorni dall’evento i lavori sono a ottimo punto: il maltempo non semplifica l’organizzazione ma tutti i piani studiati permetteranno ad atleti e pubblico di vivere le regate nelle migliori condizioni».

La Coppa del Mondo si svolge annualmente in tre diversi appuntamenti: nel 2024 le città incaricate di ospitare le regate sono Varese, Lucerna (24-26 maggio: quella svizzera è la tappa presente in ogni edizione) e Poznan (14-16 giugno). Trattandosi, questo, di anno olimpico le gare sono particolarmente importanti nell’ottica di avvicinamento a Parigi visto che i Giochi, per il canottaggio, sono l’appuntamento cruciale di ogni quadriennio. A Varese non sono in palio pass olimpici ma è evidente che molti equipaggi potranno utilizzare le regate della Schiranna per preparare l’ultimo assalto alla qualificazione o per affinare la preparazione in vista dell’estate.