Oltre trecento volontari per la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio a Varese

Nel weekend tra venerdì 12 e domenica 14 aprile la Schiranna di Varese ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Canottaggio e, a poco più di due settimane dall’inizio dell’evento, il Comitato Organizzatore è lieto di annunciare che la squadra di volontari è già formata e pronta ad offrire il solito imprescindibile contributo.

Sono proprio loro gli eroi silenziosi di manifestazioni internazionali di questa caratura, che lavorano instancabilmente dietro le quinte interagendo a stretto contatto con il Comitato Organizzatore e accogliendo atleti, staff e tifosi provenienti da tutto il mondo. La passione con cui il corpo volontari ha operato fin qui ha permesso di allargare la grande famiglia del canottaggio, coinvolgendo sempre più persone. Per la World Rowing Cup I saranno infatti ben 378 i volontari presenti.

Tra questi non manca un forte contributo da parte delle scuole che hanno aderito alla convenzione firmata con l’Ufficio Scolastico Territoriale: tutti gli studenti coinvolti potranno far valere la loro attività di volontariato come PCTO.

Grazie al coordinamento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese Giuseppe Carcano, sei scuole della provincia garantiranno la presenza di propri alunni durante l’evento.

Il Comitato Organizzatore, pertanto, ringrazia gli Istituti Ferraris di Varese, Stein di Gavirate, Maria Ausiliatrice di Varese, Fermi di Castellanza, Daverio Casula Nervi di Varese e Crespi di Busto Arsizio.