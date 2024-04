Alessandro Cenci è il quarto candidato sindaco a Samarate. E punta a cambiare

La presentazione è fissata per venerdì, ma il nome è ormai ufficializzato: Alessandro Cenci è il quarto candidato “nero su bianco” a Samarate, dopo Puricelli (sindaco uscente, centrodestra), Alessandro Ferrazzi (centrosinistra) e Alessio Sozzi (Movimento 5 Stelle).

Attivo nell’associazionismo e anche nel comitato contro la Variante 341 (poi lasciato con un pizzico di polemica), capacità di provocare la discussione, Cenci era ovviamente il volto vero della civica Samarate Insieme, la cui corsa era stata annunciata settimana scorsa: il suo nome è stato “anticipato” dal quotidiano la Prealpina, quqsi alla vigilia della presentazione.

Di sicuro il profilo di Cenci può essere interessante, alle elezioni: è un po’ un capopolo, parola che gli piace. “Più Garibaldi che Cavour”, dice, non per grandeur ma solo per evocare due spiriti molto diversi.

Obiettivo? “Portare uno dei nostri in consiglio, ma soprattutto portare Samarate al ballottaggio, cambiare le cose”. Civica certo, ma con una prospettiva precisa: la discontinuità rispetto alla attuale amministrazione. Perché una lista “minore” può presentarsi per “fare la conta” e vedere quanto pesa un determinato nome o una certa area, oppure può puntare a smuovere le acque. Ecco: la prospettiva di Cenci è la seconda.

Il simbolo c’è, il candidato pure, a questo punto venerdì parte la vera corsa elettorale: un mese e mezzo in vista delle elezioni dell’8-9 giugno.

Si vedrà venerdì chi si siederà al tavolo con Cenci

Come detto ad oggi sono tre i candidati consiglieri. Non dovrebbe essere in lista un volto esperto come Luigino Portalupi, che aveva “trattato” anche con il centrosinistra di Ferrazzi. Mentre la lista allineerà anche qualche nome che già in passato è stato nelle liste alternative al centrodestra di Puricelli.