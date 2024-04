Anpi Luino, il 14 aprile una giornata dedicata al tesseramento

«80 anni dalla stessa parte. Antifascisti. Unisciti alla nostra storia, difendi la Costituzione. Iscriviti all’ANPI». Questo lo slogan nazionale per la Giornata del tesseramento ANPI Luino che si terrà domenica, 14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13,00, presso lo storico Circolo «Felice Cavallotti» di via Bissolati a Creva.

L’ANPI Luino è un’associazione che in questi anni ha incrementato notevolmente il numero dei suoi iscritti e che ha costantemente promosso, specialmente all’interno delle scuole, numerose iniziative per far conoscere la storia di un recente passato da cui sono germinate le istituzioni democratiche repubblicane, dopo il disastroso ventennio nazifascista. In collaborazione con l’ANPI provinciale e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese è stato anche organizzato dopo la pandemia un corso di aggiornamento aperto a tutti dal titolo «Dalla tragedia della deportazione e dello sterminio alla tormentata stagione della prima Repubblica», con illustri storici e docenti universitari. Una proposta che ha avuto un largo riscontro di adesioni e che attende di essere replicata in futuro.

Alla mattinata di iscrizioni o rinnovo del tesseramento ANPI quest’anno si riproporrà nuovamente il riso della solidarietà, volta a sostenere il progetto di riqualificazione del nuovo nucleo Alzheimer della fondazione Mons. Comi di Luino.