BA Classic Off: dialoghi musicali con giovani talenti in Villa Ottolini Tosi

Nell’ambito del cartellone BA Musica, dopo i successi di fine febbraio, torna il festival BA Classica organizzato dall’Associazione Musicale Rossini con due appuntamenti “OFF”, in programma il 18 e il 19 aprile alle ore 20.30 in Villa Ottolini-Tosi, in via Volta 4.

I dialoghi musicali sono, in questa occasione, a cura di due giovani talenti della musica classica: Philipp Lynov, vincitore del 1° premio al V° concorso internazionale di pianoforte a Takamatsu, in Giappone, e Matteo Borga, vincitore del premio nazionale delle Arti 2023 nella categoria trombone.

«Con i due appuntamenti di BA Classica Off, la città e i suoi festival si confermano convinti promotori anche di giovani talenti. Così come infatti nei programmi delle nostre numerose manifestazioni culturali sono sempre previsti spazi dedicati ad artisti emergenti, queste occasioni supplementari consentono di offrire vetrine speciali a chi, anche a fronte di prestigiosi premi già conquistati, si affaccia ai grandi palcoscenici internazionali. Un investimento in cultura e nel futuro, del quale siamo sempre più concreti interpreti», afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Giovedì 18 aprile il pianista Philipp Lynov, classe 1999, diplomato alla Scuola Centrale di Musica di Mosca, vincitore di numerosi premi in ambito internazionale, proporrà il seguente programma:

Johann Sebastian Bach, Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo in si bemolle magg. BWV 992

Ludwig Van Beethoven,15 Variazioni e fuga in mi bemolle magg. op. 35 “Variazioni Eroica”

Sergei Prokofiev , Sonata n. 8 in si bemolle magg. op. 84

I. Andante dolce. Allegro

II. Andante sognando

II. Vivace

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Pianofriends, che organizza eventi che possano educare, promuovere e avviare al “mestiere” di interprete giovani e giovanissimi talenti della tastiera.

Venerdì 19 aprile, sarà Matteo Borga ad esibirsi al trombone, accompagnato dal pianista Roberto Bottini.

In programma:

Alexandre Guilmant, Morceau Symphonique

Axel Jørgensen, Romance

Carl Maria Von Weber, Romance per trombone e pianoforte

Georg Philipp Teleman, Sonata in fa minore

Camille Saint-Saëns, Cavatine.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara. L’ingresso ai concerti è libero e gratuito fino ad esaurimento posti: www.amrossini.com