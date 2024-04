Busto piange Ferdinando Collini, volto storico del commercio cittadino

La città di Busto Arsizio piange oggi Ferdinando Collini, volto storico del commercio cittadino, morto a 81 anni di età

La “Coltelleria Collini” fu fondata proprio da Ferdinando nel 1968, insieme alla moglie Laura, è riconosciuta da Regione Lombardia come “negozio storico” (il figlio Rudy nel frattempo è diventato anche riferimento per Ascom).

Un esercizio commerciale, quello di via Cavallotti, che si è poi allargato – fino a diventare due negozi distinti – ad altri prodotti per la casa e per la persona.

I funerali di Collini si terranno lunedì 15 i funerali nella basilica di San Giovanni alle 15.15 (Rosario già questa sera, sabato 13, alle 18). Ferdinando riposa alla Casa Funeraria Fratelli Ferrario, in via Bottego.

Chi volesse seguire la cerimonia in diretta streaming potrà farlo collegandosi alla pagina del necrologio del defunto sul sito fratelliferrario.eu.