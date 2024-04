Chiusure e deviazioni su A8 e A9 per manutenzione della segnaletica: ecco gli aggiornamenti

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 aprile, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Origgio ovest, sulla stessa A8 o anche allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso; dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 aprile, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in modalità alternata, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

Turate, al km 19+000;

Uboldo, al km 13+900;

Origgio, al km 14+350;

sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

Saronno, al km 15+700 o Lomazzo nord, al km 25+400; sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Turate;

in uscita per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord;

sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Lomazzo sud o Fino Mornasco.

Si precisa che le suddette chiusure di Saronno, Turate, Lomazzo sud e Lomazzo nord verranno effettuate nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, in modalità alternata.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa lo svincolo di Legnano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000; dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000.