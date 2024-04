Ciclista travolto a Gallarate, verifiche sulle telecamere per trovare l’auto coinvolta

La Polizia Locale di Gallarate ha avviato le verifiche sulle telecamere per individuare l’auto coinvolta nell’incidente che ha lasciato a terra un ferito nel tardo pomeriggio di venerdì prima di Pasqua su viale Lombardia: il guidatore non aveva prestato soccorso ma si era allontanato «in direzione Cedrate verso lo stop di via Praderio», come ha raccontato la moglie del ciclista nel suo appello ad eventuali testimoni.

L’incidente è avvenuto alla rotonda tra viale Lombardia e via Praderio, sul confine tra i quartieri di Sciarè e Cedrate (l’immagine è generica e d’archivio). Un contatto laterale, che ha fatto finire a terra il ciclista. Non è certo che il guidatore si sia accorto dell’impatto – per la dinamica – ma l’urto potrebbe aver lasciato qualche traccia sul veicolo.

In ogni caso il comando della Polizia Locale sta acquisendo le immagini delle telecamere private presenti in zona, per cercare di individuare l’auto coinvolta.