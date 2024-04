Con Agrivarese si apre la settimana della salute promossa da Ats Insubria con l’approccio “One health”

«Domenica 7 saremo ad Agrivarese per presentare anche l’approccio “One Health” per un’integrazione della salute umana, animale e dell’ecosistema: sani stili di vita per promuovere la salute e il benessere in una visione olistica e universale della salute stessa» spiega il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia.

«La Giornata Mondiale della Salute ricorre proprio il 7 aprile ed è promossa dall’OMS – l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di un’occasione di fare sistema con le tante realtà con cui collaboriamo per sensibilizzare sui temi della prevenzione e della promozione della salute che ci vedono in prima linea e per favorire quel cambiamento culturale che è ben rappresentato dall’approccio “One Health”, che ci spinge a una visione complessiva del sistema salute» commenta ancora il DG Gioia.

Il tema scelto dall’OMS per il 2024 è “My health, my right”: « Agrivarese è davvero una “vetrina” sulla salute: alla manifestazione, infatti, saremo presenti per parlare di sani stili di vita, alimentazione, attività fisica e anche di benessere animale e antibiotico-resistenza. Insomma sarà una giornata dedicata ad aumentare la diffusione della cultura della salute. Grazie, quindi, a Camera di Commercio per questo significativo e salutare spazio dedicato alle tante declinazioni della salute».

Il programma della settimana che va dal 6 al 13 aprile è particolarmente articolato e spazia dal movimento – attività fisica e motoria, gruppi di cammino, pedibus – , all’area socio sanitaria con la Welfare Week di Tradate fino al Progetto city change diabetics di Saronno: «un gioco di squadra per comunicare i tanti modi in cui rimanere in salute anche in collaborazione con le nostre ASST, i Comuni, le aziende, il terzo settore e il volontariato: devo dire che la partecipazione è davvero sentita e trasversale, basta scorrere il programma, in parte rivolto anche alla formazione del personale, fino al convegno sul radon in collaborazione con l’Università dell’Insubria. Ritengo particolarmente interessanti anche gli appuntamenti con la Peer Education che vedranno i ragazzi delle superiori impegnati a fare i moltiplicatori di salute con i loro “pari”, i loro compagni. La settimana si chiuderà sabato con uno dei due incontri dedicati alla prevenzione in collaborazione con ANCE e CAOS. Ringrazio tutti coloro che hanno consentito di realizzare questo programma e vi aspettiamo: buona salute a tutti!» conclude il direttore Gioia.

Il Programma della Settimana della Salute

* 6 aprile – Giornata Mondiale dell’Attività Fisica – visita la sezione del sito di ATS dedicata al movimento: Gruppi di cammino – Laboratorio Movimento ATS AFA ed EFA – Pedibus

6 aprile – Welfare Week: progetti sociali e risorse che operano nel distretto di Tradate. Patrocinio di ATS per “Lezioni di aikido tecnologico” dell’8 Aprile

– Progetto city change diabetics: parliamo di diabete e obesità. Villa Gianetti a Saronno

7 aprile – “AgriVarese in Città” l’Agenzia è presente con il personale dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario – Giardini Estensi Varese

8 aprile – Lezioni di aikido tecnologico nell’ambito della Welfare Week – Ambito distrettuale di Tradate – incontro rivolto ai genitori

9 aprile – “Prevenzione dei tumori – screening oncologici nel nostro territorio” a Palazzo Verbania – Luino

– CON – NET – TERE – WHP in Rete per Promuovere Salute evento rivolto ai referenti e team/gruppo WHP degli enti pubblici varesini e comaschi raggiunto il limite massimo dei posti disponibili

– Gruppi di cammino – incontro per la presentazione dell’attività – Città di Como

12 aprile – “La gestione del rischio Radon” – convegno promosso dall’Università dell’Insubria con il patrocinio di ATS Insubria – via Dunant – Varese

13 aprile – Il colloquio motivazionale nella promozione degli stili di vita – terza tappa del percorso formativo che ha già coinvolto oltre 200 operatori

– Talk show della salute: Incontro interattivo aperto alla cittadinanza – 13 aprile ANCE via Cavour – Varese

dall’8 al 12 aprile – PEER Education: proseguono gli incontri dei progetti di educazione tra pari