Condizionatori dual split: conosciamoli più da vicino

I condizionatori dual split rappresentano la soluzione migliore a cui ricorrere quando si ha la necessità di refrigerare più ambienti nello stesso momento. Stiamo parlando di dispositivi che sono muniti di una sola unità esterna in cui è alloggiato il motore, il quale alimenta due unità per refrigeranti, i cosiddetti split: questi ultimi sono situati in due ambienti diversi della casa e sono collegati con dei tubi al motore. Nel condizionatore dual split, pertanto, anche se un solo motore è in funzione si può refrigerare in maniera efficace tutta la casa, ovviamente tenendo conto delle specifiche necessità.

I vantaggi

Che si opti per dei condizionatori Samsung dual split o che si scelga un modello di un altro marchio, i vantaggi offerti da questa tipologia di dispositivo sono molteplici: detto della possibilità di refrigerare in simultanea più stanze, è bene menzionare anche il consistente risparmio energetico. In più questi apparecchi garantiscono un funzionamento molto silenzioso. Al pari di qualunque altro elettrodomestico, anche in questo caso il consumo dipende dalla classe energetica del modello di riferimento: un aspetto di cui tenere conto, dunque, in previsione di un acquisto. Ciò non toglie, comunque, che a prescindere dal prodotto selezionato gli sprechi possano comunque essere contenuti grazie all’adozione di semplici accorgimenti basati su un approccio ecosostenibile e, ovviamente, intelligente: il che vuol dire, per esempio, programmare l’accensione del condizionatore e il suo spegnimento, e decidere di farlo funzionare unicamente nell’ambiente in cui ci si trova, al fine di evitare consumi superflui.

Gli aspetti positivi di un modello dual split

Se con un modello dual split si possono raffrescare due diversi ambienti nello stesso momento (magari la camera da letto e il soggiorno), non va dimenticato che tale soluzione permette comunque di regolare l’uso di un solo split in base all’ambiente che deve essere rinfrescato: il tutto in totale autonomia e con un significativo risparmio sui consumi. Anche il risparmio dal punto di vista dello spazio è un dettaglio da non trascurare. Sul piano economico, infine, è bene ricordare che la legge mette a disposizione specifici sgravi fiscali a condizione che vengano rispettati parametri ben precisi.

Guida all’installazione

Per installare un condizionatore dual split è necessario rivolgersi a un tecnico specializzato: solo un professionista di comprovata esperienza e con la competenza del caso, infatti, è in grado di assicurare un funzionamento adeguato e ottimale del dispositivo. Stiamo parlando, infatti, di apparecchi caratterizzati da un alto livello di complessità, per il cui funzionamento è richiesto anche l’utilizzo di gas refrigerante. Per ciò che concerne i costi, sono molteplici le variabili che entrano in gioco: a cominciare dal modello che si sceglie di comprare. Nel conto vanno considerati anche i costi della manodopera, e va segnalato che l’investimento dipende fra l’altro dalla classe energetica, oltre che da ulteriori aspetti come la potenza effettiva dell’unità esterna e il tipo di tecnologia usata. Ma non è tutto, perché ci sono altre variabili che entrano in gioco, come la presenza della pompa di calore per far sì che gli ambienti vengano riscaldati e il design degli split interni.

Quale marchio scegliere

Nel novero dei brand migliori a disposizione sul mercato, sempre nel settore dei condizionatori a doppio split, vanno citati Daikin e Samsung; ma la lista è molto lunga, e spazia da Ferroli a Daitsu, da Carrier a Toshiba, da Ariston a Olimpia Splendida, da Hisense a Mitsubishi. Per di più, il Bonus Condizionatori permette di comprare un impianto nuovo usufruendo di agevolazioni al 50%, che salgono al 65% nel caso in cui si sostituisca un climatizzatore già esistente.