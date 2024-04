Due nuovi defibrillatori per Malnate, sempre più “comune cardioprotetto”

Con i due defibrillatori donati ieri dalla sezione malnatese dell’Associazione “Ama il Tuo Cuore”, i dispositivi salvavita sul territorio comunale sono diventati sedici. Malnate diventa quindi sempre più un “comune cardioprotetto”.

Il sindaco Irene Bellifemine si dice soddisfatta della posa dei due strumenti salva vita: uno all’esterno della scuola dell’infanzia statale “L. Rajchman” di Rovera; l’altro in piazza Bai a Gurone. Si tratta di “macchine parlanti”, facili da usare poiché forniscono supporto durante il loro utilizzo. In caso di arresto cardiaco, il tempestivo utilizzo del defibrillatore può fare la differenza per salvare la vita di una persona. L’inaugurazione è stata resa possibile grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della consulta sanitaria cittadina.