Elezioni a Gorla, Lorvetti presenta la sua squadra e i nomi degli assessori

Venerdì 19 aprile Fabio Lorvetti presenterà la sua squadra, dopo la presentazione del gruppo di Fabiana Ermoni a fine marzo.

La lista civica “Per una Comunità rinnovata” è dunque giunta all’atteso incontro con i cittadini, mettendo sotto i riflettori le persone che l’attuale assessore al Bilancio ha scelto di avere affianco in questa corsa a Villa Durini.

Una serata che il candidato sindaco attende con impazienza: «Finalmente ci siamo. Sono e siamo entusiasti, desiderosi di incontrare i nostri concittadini e presentarci a loro. Ci saranno volti già noti ai gorlesi, che arrivano con il bagaglio di esperienza e capacità già messi in luce in questi anni di Amministrazione, ma ci saranno anche persone nuove, che hanno scelto di impegnarsi nella nostra lista civica. Hanno portato le loro idee e la loro energia e questo è un aspetto che tengo a sottolineare».

Il candidato sindaco Fabio Lorvetti

L’incontro di venerdì 19 è stato preparato da tempo: «Teniamo molto a questa serata, che arriva a completare un impegno durato mesi – racconta Lorvetti – dopo un lavoro che negli ultimi mesi ha impegnato tutti i candidati, ma non solo. Ci siamo incontrati svariate volte, suddividendoci anche in gruppi, che hanno approfondito diverse tematiche, lavorando sul programma. Una vera e propria “immersione” negli aspetti dell’Amministrazione che ha permesso ai candidati “nuovi” di comprendere meglio come si muove la macchina comunale. Al loro fianco, gli attuali candidati già con esperienza e anche alcuni vecchi assessori, che si sono messi a nostra disposizione».

Dalla serata di presentazione della lista usciranno anche i nomi degli assessori: «Vogliamo essere chiari con i nostri cittadini e indicare fin da subito chi ricoprirà le cariche ufficiali qualora Gorla sceglierà di darci fiducia».

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle 18.30 al bar Dax.

Dal giorno successivo, dunque, i gorlesi avranno in mano nomi e dettagli sui candidati consiglieri delle due liste che si sfideranno nelle Amministrative di inizio giugno.

In parallelo, proseguiranno i gazebo che Ermoni e Lorvetti continueranno a fare sul territorio, attenti ad ascoltare i cittadini e le loro necessità.