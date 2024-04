Ferita al ventre con un colpo di pistola, donna soccorsa tra Tradate e Appiano Gentile

Sarebbe stata una lite per la piazzola ad aver provocato l’aggressione con arma da fuoco ai danni di una donna nigeriana di 38 anni nella zona boschiva di Tradate, in via per Appiano Gentile.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica 7 aprile, intorno alle 15.30, quando alcuni automobilisti avrebbero notato la donna, già ferita, chiedere aiuto e senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza l’avrebbero trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate.

La 38enne, residente a Bregnano, nel Comasco, secondo il suo racconto avrebbe iniziato a litigare con un gruppo di stranieri, che reclamavano la piazzola per poter spacciare. La lite è poi culminata con la donna ferita al ventre da un colpo d’arma da fuoco.

Trasportata all’ospedale di Tradate, la 38enne sarebbe stata operata con successo e non sarebbe quindi in pericolo di vita. Ad indagare ora sull’ipotesi di tentato omicidio la Procura, al lavoro per risalire ai responsabili.