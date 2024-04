Fiamme a Gazzada Schianno in uno scantinato, quattro persone intossicate

Ci sono quattro persone a cui è stato somministrato ossigeno ad alti flussi per l’incendio di un caseggiato a Gazzada Schianno nella prima mattina di domenica.

Il fatto è avvenuto in piazza San Bernardino, pieno centro del paese. L’allarme è scattato attorno alle 9 e sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco di Varese con la prima partenza, un’autopompa serbatoio, oltre ad un’autoscala. All’interno dell’abitazione situata ai piani superiori del focolaio d’incendio abitano quattro persone che sono state fatte scendere e affidate alla cure dei sanitari.

Le operazioni di spegnimento non sono durate molto, anche se le squadre sul posto sono rimaste per un paio d’ore per operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Da una prima ipotesi le fiamme sarebbero partite dal corto circuito di un quadro elettrico: i residenti hanno respirato i prodotti della combustione, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.