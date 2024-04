Finanza, visita del Generale di Divisione Giuseppe Arbore al comando di Como

Il Generale di Divisione Giuseppe Arbore, Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ha effettuato oggi, 16 aprile una visita al Comando Provinciale di Como. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Michele Donega, l’ufficiale generale, dopo gli onori di rito, si è dapprima brevemente intrattenuto con il Questore e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, proseguendo gli incontri istituzionali con il Prefetto, S.E. Dott. Andrea Polichetti e il Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Massimo Astori. Gli incontri si sono conclusi con la visita a S.Em. R. Mons. Oscar card. Cantoni, Vescovo di Como a cui il Generale Arbore ha espresso il ringraziamento, a nome di tutte le Fiamme Gialle lombarde, per la vicinanza riservata al Corpo.

A seguire, a Palazzo Terragni, prestigiosa sede della Guardia di Finanza dal 1957, il Generale ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Reparto, una rappresentanza del personale in servizio e i delegati delle sette Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Nel corso dell’incontro, il Comandante Regionale ha rivolto il suo saluto ai presenti, sottolineando la rilevanza e la delicatezza dei compiti istituzionali affidati al Corpo e le alte aspettative che la collettività ripone nella Guardia di Finanza quale essenziale presidio di legalità.

Il Generale Arbore si è poi soffermato sulle peculiarità operative che contraddistinguono il territorio lariano, evidenziando, in particolare, l’importanza storica, attuale e futura che l’attività di vigilanza doganale riveste in termini di tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali nonchè di contrasto ai traffici illeciti. Il Generale ha, quindi, presieduto a un briefing, nel corso del quale sono state approfondite alcune tematiche operative che interessano la realtà socio-economica della provincia, e ribadite le linee d’azione dei Reparti, costantemente orientate alla tutela dell’economia legale e al contrasto di ogni forma di illegalità. Uno specifico focus ha inoltre riguardato le principali operazioni svolte dai Reparti lariani a contrasto dei più gravi fenomeni criminali che colpiscono il territorio. Al termine della visita, il Generale Arbore ha espresso parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati dalle Fiamme Gialle lariane nella loro quotidiana attività di servizio, sollecitandole a profondere ogni energia a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio comasco.