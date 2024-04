Finiscono con l’auto in un canale a Germignaga. È successo nella tarda serata di martedì 2 aprile, intorno alle ore 22 sulla SP 394.

I vigili del fuoco di Luino sono intervenuti insieme a carabinieri e personale sanitario per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura uscita di strada e finita nel corso d’acqua: le due persone all’interno del veicolo hanno riportato alcuni traumi, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni.

Successivamente sul posto è arrivata anche l’autogru della sede di Varese per la rimozione del veicolo.